Mãe de aluno do Bombeiro morto após treinamento espera por justiça

Ahmad Jarrah Jane Claro, mãe do aluno do Bombeiros, que morreu após treinamento no curso

Sensação de vazio. É dessa forma que Jane Claro define o sentimento de sepultar o filho Rodrigo Claro, 21 anos, que faleceu devido a possíveis abusos cometidos no treinamento do Curso de Formação do Corpo de Bombeiro. Ainda abatida, ela garante que não deixará o caso impune e buscará justiça.

“Vazio, porque um filho não tem como substituir, o vazio é enorme, a tristeza. Como vai ser voltar pra casa? Essa justiça a gente pretende sim correr atrás dela”, afirmou Jane, em entrevista ao .

Para a mãe de Rodrigo, a tenente Isadora Ledur, responsável pelos treinamentos no dia em que o estudante passou mal, teria cometido abusos. Jane contou que o filho a alertou que a superior estava se excedendo. “Ele falou mãe, hoje é instrução na lagoa. A tenente vai tá lá e eu estou com medo”.

Rodrigo faleceu na terça (15), no Hospital Jardim Cuiabá. A suspeita é de que, devido a possíveis abusos cometidos no treinamento da corporação, ele tenha passado mal. O primeiro laudo não apontou qual a causa da morte e outro está sendo realizado.

De acordo com a mãe do aluno, foram vários os relatos do filho relacionados a possíveis abusos durante o curso, que partiriam da tenente. Segundo o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Rodrigues, ela foi afastada das funções e foi instaurado um procedimento para apurar a morte de Rodrigo, que deve ser concluído entre 20 e 30 dias.

A família do estudante ainda não decidiu quais medidas irá adotar, mas a mãe garante que irá buscar por justiça.

“Eu e meu esposo ainda não tivemos tempo de sentar para conversar. Estamos tentando digerir o que aconteceu com nosso filho, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou permitir que ela (tenente Ledur) fique impune e que a justiça não seja feita. Não quero que outras mães sintam o que estou sentindo hoje”, finalizou Jane.

