Mãe denuncia que filha foi abusada por 3 primos; Deddica investiga caso

Uma mãe denunciou à polícia que a filha de 10 anos foi abusada por primos de 18, 19 e 20 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a menor começou apresentar comportamentos estranhos.

Conforme as informações, a mãe preocupada levou a filha para fazer um acompanhamento psicológico, momento em que descobriu o que havia ocorrido com a menina. Ela relatou que estaria sendo abusada por três primos. Ela e a mãe foram encaminhadas até a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). O crime será investigado pela equipe do delegado Eduardo Botelho.