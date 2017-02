Maioria dos serviços só retoma o trabalho na 4ª pós-Carnaval confira

Mário Okamura/Rdnews A maioria dos serviços públicos só vai retomar aos trabalhos na quarta-feira, quando já termina o Carnaval, mas a Assembleia só volta a funcionar no dia 7 de março

A festa mais popular do país será celebrada na próxima segunda (20) e terça (21). O Carnaval, apesar de não ser feriado, mudará o funcionamento de estabelecimentos públicos e privados durante esses dias e ainda na quarta (22) de Cinzas. O preparou uma lista informando como vários desses locais funcionarão nessas datas.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias de todo o país estarão fechadas para atendimento ao público na segunda e terça. Na Quarta de Cinzas os bancos abrirão às 12h.

A associação recomenda aos clientes utilizarem os canais eletrônicos para o pagamento das contas nesse período. Além disso, os tributos que possuem código de barras podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking e pelo atendimento telefônico do banco. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês que tiverem os dias 27 ou 28/2 como data de vencimento poderão ser pagas sem acréscimo na quarta. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febraban é antecipar o pagamento.

Correios

Os Correios informaram que durante o período de Carnaval, as agências próprias e agências franqueadas funcionarão nos seguintes horários. Em Mato Grosso, no sábado (25), a agência Central dos Correios, na Praça da República, Centro de Cuiabá, funcionará normalmente das 9h ao meio dia. Nas demais agências não haverá funcionamento.

No domingo (26), na segunda e na terça não haverá funcionamento. A estatal explicou que as transações do Banco Postal deverão ser consideradas como realizadas no próximo dia útil. Já na próxima quarta as agências começam a funcionar a partir das 12h.

Transporte Público

A Associação Mato-grossense do Transporte Público Urbano (MTU) informou que os ônibus funcionarão normalmente durante todos os dias de Carnaval, inclusive na segunda, terça e quarta. No domingo o serviço irá funcionar com 60% da frota, como ocorre em todos os finais de semana.

Judiciário

A Justiça Estadual não terá expediente na segunda e terça, sendo que nesse segundo dia os órgãos funcionarão em regime de plantão. Na quarta os serviços serão retomados às 13h. O expediente do Judiciário foi definido pela portaria nº 38/2017-PRES.

TCE

O Tribunal de Contas não irá funcionar na segunda e nem na terça. Os trabalhos serão retomadas na quarta a partir das 13h.

Comércio

Segundo a Câmara de Dirigente Lojistas de Cuiabá (CDL), o comércio local funciona normalmente na segunda. Na terça-feira as lojas fecharão e devem reabrir na quarta a partir do meio dia.

Shoppings

Todos os shoppings funcionarão normalmente na segunda. Na terça o Pantanal Shopping funcionará no horário dos domingos. As lojas ficarão abertas das 14h às 20h, a praça de alimentação e o lazer funcionará das 11h às 22h e o cinema estará aberto das 12h até às 22h. Na quarta o centro comercial abre às 12h.

As lojas do Shopping 3 Américas funcionarão das 14h às 20h na terça. A praça de alimentação abre às 11h e fecha às 22h, sendo que os cinemas abrirão às 14h e fecharão no mesmo horário. Já na quarta o shopping abre as portas às 11h para os interessados pela praça de alimentação, que segue funcionando até às 22h. As lojas abrem às 12h e fecham no mesmo horário.

Na terça, o Shopping Goiabeiras irá funcionar entre 11h e 22h. As lojas estarão abertas das 14h às 20h. Praça de alimentação e cinema funcionarão entre 14h e 22h. Na quarta o centro comercial funciona entre 12h e 22h.

O Várzea Grande Shopping informou que a praça de alimentação abrirá às 11h, que segue até às 22h na terça. Já as lojas deverão funcionar entre às 14h e 20h. Na Quarta de Cinzas todo o shopping funciona entre 12h e 22h.

Prefeitura

Em decreto publicado em 9 fevereiro pelo prefeito Emanuel Pinheiro, ficou definido que a segunda e a terça serão pontos facultativo e, portanto, não deverão funcionar. Na quarta os órgãos da prefeitura começam o expediente a partir das 14h.

Governo do Estado

Em decreto publicado em 27 de dezembro de 2016, o Governo de Mato Grosso definiu que a próxima segunda e terça serão pontos facultativo. Nesses dias somente os serviços essenciais - como segurança e saúde – continuarão funcionando normalmente. Na quarta o expediente começa a partir das 13h.

Ganha tempo

O Ganha Tempo não funcionará na segunda e na terça. Os serviços no local só serão retomados na Quarta de Cinzas a partir das 13h. No órgão é possível realizar a emissão de documentos, pagamento de contas, verificar vagas de emprego, entre outros.

Assembleia

Os deputados estaduais ficarão em recesso branco até 7 de março, quando as reuniões deliberativas serão retomadas. O plenário não poderá ser utilizado nestes dias porque está passando por manutenção. Apesar disso, os servidores do Legislativo trabalharão normalmente a partir da quarta.

A folga estendida dos deputados estaduais foi anunciada pelo presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) ao término de uma sessão extraordinária realizada em 16 de fevereiro.

Câmara

O expediente na Câmara funcionou normalmente até a última sexta. O órgão não terá sessão na terça e os trabalhos voltam normalmente somente na quarta, com sessão na quinta (2).