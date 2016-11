Mais de 200 mil pessoas devem visitar cemitérios de Cuiabá e VG

Os cemitérios de Cuiabá e Várzea Grande devem receber um público estimado em mais de 200 mil pessoas, nesta quarta (2), Feriado de Finados. Conforme a Central Municipal de Serviços Funerários da Capital, a expectativa é de que 85 mil visitem os túmulos de familiares e amigos, nos 11 cemitérios da cidade. Já em Várzea Grande, que detém 13 cemitérios públicos e um particular, a previsão é de que cerca de 105 mil visitem os locais.

Gilberto Leite/Rdnews O cemitério Bom Jesus, em Cuiabá, tem ocupado somente 40% do espaço para sepultamentos

Um dos maiores cemitérios de Cuiabá é o Bom Jesus, existente desde 1977 no bairro Parque Atalaia. Segundo o diretor Silvio Muller, hoje se encontram sepultadas cerca de 43 mil pessoas. Ele conta que o local tem ocupado apenas 40% do espaço. A expectativa de visitantes nesta quarta é de aproximadamente 70 mil pessoas. "Desde segunda o movimento está grande. Então estimamos que hoje entre 70 a 80 mil visitantes devem passar por aqui".

Além do Bom Jesus, a Capital conta com outros oito cemitérios: São Gonçalo, Pascoal Ramos, Despraiado, Sucuri, Bandeira, Coxipó do Ouro, Guia e Aguaçu, que receberam desde a semana passada serviços de poda, pintura e limpeza. Já Nossa Senhora da Piedade, Porto e Coxipó da Ponte estão sob responsabilidade das concessionárias de serviços funerários.

No decorrer do feriado, funcionários uniformizados devem recepcionar os visitantes, oferecendo serviços de flores, água e panfletos com orientações sobre o combate ao mosquito da dengue e assuntos relativos à manutenção dos jazigos. A abertura dos portões será às 6h, com fechamento às 18h. Todos os locais contarão com banheiros químicos.

Nos cemitérios São Gonçalo e Pascoal Ramos serão realizadas missas às 8h e 9h, respectivamente. Também haverá café da manhã e tendas para garantir o conforto dos visitantes. Nos demais, as celebrações serão realizadas nas igrejas e capelas das comunidades. Nos cemitérios do Despraiado, Guia, Sucuri e Bandeira também serão instaladas tendas para proteção do sol e chuva.

Várzea Grande

Conforme a gerente do único cemitério particular da cidade, o Recanto da Paz, Regiane Macarini, a expectativa somente neste local é de 8 mil pessoas circulando a partir das 6h30 até as 19h30.

As missas começam as 7h, depois as 11h e as 17h, no final da tarde. Segundo Regiane, no cemitério estão enterradas cerca de 7 mil pessoas, tendo em vista que em alguns túmulos cabem até oito sepultamentos.

Assim como em Cuiabá, desde a semana passada os 13 cemitérios municipais passaram por limpeza, que consistiu na manutenção dos corredores, podas de árvores, corte de grama, capina, varrição e pintura. Conforme o secretário-adjunto de Serviços Públicos, Virdinei da Silva Bens, o objetivo é garantir mais segurança e conforto as famílias que forem visitar os cemitérios nesta época.