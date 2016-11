Mais dois caminhões roubados da construtora do VLT são recuperados

Assessoria Um dos caminhões recuperados na manhã desta terça em Campo Grande (MS)

Dois caminhões roubados do depósito da empresa responsável pela construção do VLT foram recuperados, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por uma equipe da Força Tática, nesta terça (29). Os caminhões Mercedes Benz, modelos caçamba, estavam estacionados na região do Indubrasil.

Os policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande realizaram a vigilância dos caminhões e após três horas não encontraram os condutores dos veículos, que foram levados para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), da Polícia Civil.

A construtora C. R. Almeida foi comunicada da recuperação dos caminhões e ficará responsável pelo transporte dos veículos de volta a Mato Grosso.

O delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, informou que desde o roubo ocorrido na noite de sábado (26), policiais da unidade estão trabalhando nas investigações, com alertas às polícias de Mato Grosso quanto as possíveis rotas de fuga e também as Polícias dos estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul, de onde havia informações de que dois dos caminhões tinham seguido para Campo Grande.

O roubo aconteceu por volta das 20 horas de sábado (26), quando três vigilantes, que estavam no escritório da construtora C. R. Almeida, responsável pelo VLT, localizada em Várzea Grande, foram rendidos por aproximadamente 15 assaltantes. Eles amarraram as vítimas e roubaram 4 caminhões, além de R$ 1 mil em dinheiro, computador, equipamentos de vídeo conferência e ferramentas.

Os dois dos criminosos foram presos com um dos caminhões na BR-070, pela Polícia Rodoviária Federal, no domingo (27). Um segundo caminhão foi localizado por policiais civis e militares, escondido em um matagal próximo à estrada, na zona rural de Várzea Grande, sentido Jangada. Uma equipe policial da especializada segue as diligências, em Rondonópolis, após informações de que outros dois veículos teriam seguido para a cidade.

O delegado garantiu que as investigações estão adiantadas e logo todos os bandidos estarão identificados e presos. (Com Assessoria)

Polícia recupera 2 caminhões; dupla receberia R$ 6 mil pelo serviço