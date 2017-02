Máscaras de Sérgio Moro saem de moda e super-heróis tomam lugar

Gilberto Leite Máscaras de Guy Fawkes também sofreu queda nas vendas para os foliões do Carnaval 2017

A procura por máscaras e fantasias de grandes figuras do cenário brasileiro diminuiu bastante neste ano, de acordo com lojistas. Diferentemente do que foi registrado em anos anteriores, em que era comum achar pessoas com mascaras do juiz Sérgio Moro ou até do policial Newton Ishii, o “japonês da federal”, o Carnaval em 2017 deverá ter uma cara um pouco mais genérica, com representações de super-heróis, piratas e princesas.

Os comerciantes do setor em Cuiabá esperam um acréscimo de até 15% nas vendas para a folia de Momo. A projeção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), porém, é um pouco mais pessimista. O órgão projeta que os negócios devem aumentar entre 1% e 3% nesse período.

A empreendedora Raida Faris, proprietária do Shopping Center da Criança, afirmou que uma situação comum é encontrar pais que compram a mesma fantasia para eles e para os filhos. Nesses casos, uma das opções é o traje de marinheiro.

Quando as roupas são específicas, porém, elas seguem uma tendência. “Para os meninos a grande saída é de fantasias de personagens como o Hulk e o Homem de Ferro. Para as meninas sai muito de princesa e especificamente das personagens de Frozen. Desde quando saiu o filme essas fantasias estão sempre entre as mais vendidas”, explicou Raida.

O gerente da loja Mundo Festas, Esllen Alan Barbosa de Oliveira, disse que uma peça que tem tido boa saída é a fantasia de pirata. Outro adereço, que apesar de ainda vender relativamente bem, segundo o funcionário, teve uma queda expressiva foi a máscara de Guy Fawkes, representado pelo filme V de Vingança.

O apetrecho virou um dos símbolos mais comuns dos protestos registrados em todo o Brasil em 2013. A peculiar máscara representa, na origem, um católico britânico que planejou incendiar o Parlamento Inglês no século XVII. A imagem também representa o grupo internacional de ciberativistas “Anonymous”.

A loja realiza a confecção de máscaras sob demanda, bastando a pessoa levar a foto do personagem ou personalidade. Os funcionários responsáveis por receber essa demanda relataram à reportagem do que nos anos anteriores o empreendimento chegava a vender diariamente até 50 máscaras do juiz Sérgio Moro.

Os trabalhadores contaram que esses pedidos são mais raros hoje em dia e que nenhuma personalidade brasileira específica ocupou, ainda, esse posto.