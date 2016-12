Mato Grosso recebe 11 cubanos para atuarem no Mais Médicos

Reprodução Médicos cubanos chegaram a Cuiabá na última quinta (15) e já viajaram aos locais onde devem atuar

O estado de Mato Grosso recebeu nessa semana onze médicos cubanos que atuarão no programa “Mais Médicos”, do Governo Federal. Os estrangeiros atuarão em Colniza (2), Nova Nazaré (1), Porto Esperidião (1) e os outros irão para algum Distrito Sanitário Indígena (DSEI). Eles substituirão profissionais do mesmo país que tiveram seus contratos encerrados após três anos atuando no Brasil.

Os cubanos chegaram a Cuiabá na última quinta (15) e já viajaram aos locais onde devem atuar. Com os novos médicos, Mato Grosso abriga 223 participantes do projeto. Dentre esse número, 166 são cubanos e o restante está divido entre argentinos, venezuelanos, espanhóis, entre outras nacionalidades.

A coordenadora de Atenção Primária Substituta da Secretaria de Estado de Saúde, Susilei Lourenço dos Santos, explicou que “o trabalho desenvolvido por esses médicos através do Programa é importante porque conseguimos chegar a lugares que antes não era possível fixar um médico. Além disso, os custos, quando o município conseguia algum profissional era muito alto e às vezes as condições de trabalho não eram das melhores”.

Suliei também argumentou que os médicos do país do Caribe tem um tipo de contrato diferente com o Brasil e que por isso houve essa renovação de pessoas.

“Os médicos que estavam no Estado encerraram seu tempo de trabalho, por isso foram encaminhados novos médicos para repor essas vagas. Isso é uma exigência de contrato exclusivo com Cuba. Médicos de outras nacionalidades podem escolher continuar ou não no Programa por mais três anos”, pontuou.

Os cubanos que atuarão com os indígenas estarão divididos entre os DSEI Kaiapó do Mato Grosso, DSEI Araguaia, DSEI Xavante, DSEI Xingu e DSEI Cuiabá.

Grande parte dos estrangeiros trabalha no país como clínico geral. Eles estão espalhados em 102 dos 141 municípios de Mato Grosso e a expectativa é que novos profissionais cheguem ao estado entre março e abril de 2017. (Com Assessoria)