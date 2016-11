Médicos descartam aneurisma, mas aluno dos Bombeiros segue na UTI

Facebook Rodrigo Claro deve ficar na UTI por mais 5 dias até ser conduzido a um quarto após convulsão

O pai do aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, Antônio Claro, afirma que o filho ainda deve ficar entre três a cinco dias na UTI do hospital Jardim Cuiabá, para então ser encaminhado para um quarto.

Ao , Antônio explica que a partir de agora os médicos tendem a liberar os equipamentos mantidos no corpo de Rodrigo para facilitar a oxigenação, e só depois vão diagnosticá-lo. “O comportamento dele que vai definir o que vai ser feito”.

Conforme o pai, na angiografia realizada na sexta (11) de noite os médicos constataram que não se trata de aneurisma, contudo, ainda estudam o que, de fato, ocorreu com Rodrigo. Segundo Antônio, a pressão intracraniana do filho estava no limite. “Ele teve sangramento na cabeça, mas não se sabe a causa exata. Ele segue em observação, após passar por uma drenagem para retirada do sangue”.

Caso

Rodrigo passou mal após realizar um treinamento do Corpo de Bombeiros, na tarde dessa quinta (10), no momento da instrução de salvamento aquático na lagoa Trevisan.

Diante do ocorrido, a corporação esclareceu em nota que Rodrigo já havia se queixado de dor de cabeça ao instrutor. Ele realizava uma travessia a nado na lagoa com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar porque estava com muita dor de cabeça.

Em seguida, foi liberado para retornar ao Batalhão, onde deveria apresentar-se à coordenação do curso para explicar o problema de saúde ocorrido. Ao chegar ao Batalhão, Rodrigo foi encaminhado à policlínica do Verdão, que fica em frente ao quartel, acompanhado por um bombeiro do curso, onde foi atendido. Enquanto era medicado, sofreu uma convulsão.

Após a situação, o comandante-geral da instituição determinou a abertura de um procedimento administrativo para apuração dos fatos.

