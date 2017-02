Menina é estuprada por 2 quando chegava em casa; 5º caso em 15 dias

Reprodução Menina relatou à PM que os homens a estupraram e depois a deixaram em casa abandonada

Em menos de 15 dias cinco mulheres foram vítimas de estupro em Rondonópolis. A última vítima, uma adolescente de 15 anos, contou à Polícia Militar que foi abordada, na noite dessa quarta (23), quando chegava em casa, no bairro Serra Dourada, por dois homens armados usando capuz. Eles a renderam e a obrigaram a entrar em uma residência abandonada.

A vítima disse que foi estuprada sobre grave ameaça, e que no momento do crime um dos homens chegou a efetuar um disparo para cim, obrigando-a a tirar toda a roupa. Após o estupro, os dois fugiram e a deixaram no local.

A menina relatou que no momento do estupro um dos homens retirou o capuz e ela pôde observar que ele era moreno, alto, com cabelos pretos e uma mecha branca na frente, além de aparentar ter uns 30 anos. A menor foi medicada e está sob observação médica.

Outros casos

No sábado (11), um homem foi preso após ser denunciado pelo estupro de uma menor de 14 anos. A vítima foi estuprada trancada na cozinha de casa na frente dos irmãos.

Na terça (14), uma jovem de 21 anos foi abordada por um homem de motocicleta, no centro da cidade, quando voltava do trabalho de madrugada. Foi obrigada a subir na moto e posteriormente estuprada em um bairro afastado.

Na quarta (15), uma menina de 14 anos foi estuprada dentro de casa, no Parque Universitário, após a saída do marido para ir trabalhar. E, no domingo (19), um homem de 54 anos foi preso acusado de estuprar a ex-namorada de 34 anos, após invadir a casa dela.