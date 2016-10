Menina tem 80% do corpo queimado em acidente doméstico em Sorriso

Rádio Sorriso Bombeiros socorrem criança com corpo queimado

Uma menina de 10 anos teve 80% do corpo queimado, após um recipiente com álcool explodir quando o pai dela preparava um churrasco. O acidente doméstico aconteceu no bairro Vila Bela, em Sorriso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o pai da criança preparava um churrasco e teria usado álcool para aumentar o fogo, quando o recipiente onde estava o líquido explodiu. As chamas atingiram a garota que sofreu queimaduras de segundo grau.

A menina foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional.

Ainda não foi confirmado se ela será transferida para outra unidade hospitalar. O pai da criança também teve queimaduras nos braços quando tentou socorrê-la.