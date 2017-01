Menino de 7 anos abrigado no Lar da Criança morre e governo lamenta

Um menino de sete anos, acolhido no Lar da Criança de Cuiabá, morreu na manhã desse sábado (21) no Hospital Santa Casa, onde esteve internado nos últimos três meses. O laudo médico emitido pela unidade hospitalar informou que a criança veio a óbito em consequência de neuropatia crônica, pneumonia e choque séptico. O governo estadual lamenta o ocorrido.

Reprodução Menino estava desde 2012 morando no Lar da Criança, onde teve tratamento

A criança nasceu em Várzea Grande, em 11 de novembro de 2009, e foi diagnosticada com neuropatia crônica, o que exigiu atendimento 24h via home care, devido ao estado vegetativo persistente. O menor estava acolhido no Lar da Criança desde 31 de julho de 2012, quando foi encaminhado para a instituição com outros cinco irmãos, que hoje moram com a avó em Minas Gerais. A avó materna sempre manteve contato com a instituição, mas nunca teve condições financeiras de custear o tratamento do neto.

O governo afirma que toda a estrutura, tratamento médico e assistência social necessários para prolongar o tempo e a qualidade de vida da criança foram priorizados, por meio da secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), responsável pela gestão do Lar da Criança.

“Tudo que estava em nosso alcance foi feito. No Lar, ele foi assistido por nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e assistentes sociais, que estão muito tristes com a morte dele. Além dos cuidados, ele recebeu todo o amor, carinho e respeito que tinha direito”, lamentou a coordenadora do Lar da Criança, Marimar Michels.

Conforme o governo, durante os três meses de internação, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, o menor recebeu diariamente visitas da equipe do Lar, que acompanhou todo o tratamento. “Lamentamos muito essa perda. As outras crianças que vivem no Lar também vão sentir muito. A nossa missão é muito mais que cuidar, é principalmente transmitir afeto e atenção para esses menores que estão sob nossa responsabilidade”, observou o secretário da Setas, Max Russi.

No enterro, realizado no Cemitério São Gonçalo, a secretária-adjunta de Assistência Social Marilê Ferreira externou a tristeza pela morte do menino e agradeceu o apoio de todos que atuaram para melhorar a vida dele. “Ele foi um verdadeiro guerreiro, que nos demonstrou a cada dia o que é superação. Agradeço a todas as crianças pelo amor de irmão que deram para ele e também as pessoas que o cuidaram, sempre com um amor ilimitado. O que nos conforta é saber que fizemos tudo que é possível para que sua vida, ainda que limitada, tivesse mais dignidade, qualidade e um bom atendimento".

Entenda

Neuropatia ou transtorno/distúrbio neurológico é um termo geral que se refere a doenças ou problemas no funcionamento dos nervos. Nervos podem ser comprometidos por problemas genéticos, infecções, toxinas, drogas, lesões físicas ou mesmo por reações do próprio organismo. Neuropatias são classificadas de acordo com a causa e localização dos nervos que são afetados ou pelas características da lesão. (Com Assessoria)