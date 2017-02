Menino tem morte cerebral após levar tiro em tentativa de assalto

Dois homens tentaram invadir, na manhã desta quinta (16), a sede do clube a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondonópolis. Na ocasião, o caseiro da propriedade havia saído de casa, por volta das 7h, e os filhos, de 16 anos e 14 anos, estavam próximos a porta dos fundos, onde dois homem tentavam arrombá-la para entrar na residência.

Neste momento, um dos homens disparou na porta e acertou o menino Felipe Vieira dos Santos de 16 anos, que tentava impedir a entrada dos criminosos. A bala se alojou na cabeça do menor que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e levado ao hospital. Contudo, à 13h teve morte cerebral confirmada pela equipe médica.

Na hora do crime, ainda estavam na casa mais duas crianças menores de idade e a mãe. A sede da PRF fica localizada na Rodovia do Peixe, local onde há vários ranchos e locais de lazer em Rondonópolis.

Tanto as polícias Militar como a Civil e Perícia Técnica foram acionadas e estiveram no local do crime e trabalham em busca dos suspeitos.