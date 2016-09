Menor mata a pauladas a avó de 82 anos em Santo Antônio de Leverger

Arma usada para matar a avó

Uma idosa de 82 anos foi morta a pauladas pelo próprio neto de 17 anos, na manhã de hoje (7). O crime ocorreu em Santo Antônio de Leverger (a 32 km de Cuiabá)

De acordo com informações preliminares, o corpo de mulher foi localizado por vizinhos que chamaram a polícia acionada para atender a ocorrência.

Os policiais foram ate o local indicado na Cohab Marechal Rondon e apreenderam o menor que foi conduzido para a delegacia municipal para as medidas cabíveis. O corpo da vitima apresentava diversos ferimentos causados pelos golpes e a idosa morreu na hora.

Até o momento o que se sabe é que o menor morava com a avó e após um desentendimento ele a golpeou até a morte.

As equipes da Pericia Oficial de Identificação Técnica (Politec) de Cuiabá e policiais de Santo Antônio ainda estão no local do crime.

O nome da vítima não foi divulgado e o caso será investigado pela polícia civil da cidade.