Menor morre após ser espancado no Socioeducativo de Sinop nesta 2ª

Reprodução 11 menores são abrigados no Socioeducatvo hoje

Um adolescente morreu após ser espancado na manhã dessa segunda (2) no Centro Socioeducativo, em Sinop. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito é um rapaz de 18 anos que ainda estava na unidade, porque completou a maioridade antes do término do período de internação. Com o crime, ele deve ser transferido para o presídio Osvaldo Florentino Ferreira Leite, o Ferrugem.

Atualmente, 11 adolescentes em conflito com a lei estão no Socioeducativo do município. O menor que foi espancado estava em uma cela com, pelo menos, outros três.

Outro lado

Diante do ocorrido, a secretaria estdualde Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) informou ao que tem adotado todas as medidas cabíveis.