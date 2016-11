Menores são detidos com celulares que seriam arremessados em cadeia

Francis Amorim De Barra do Garças

barra do garças

PM Policiais apreendem celulares em posse de menores em Barra do Garças

Dois menores de 16 e 17 anos foram detidos e um maior de 21 preso, na madrugada desta terça (8), no bairro Vila Maria, em Barra do Garças, suspeitos de arquitetarem um plano para arremessar 21 aparelhos de telefonia celular e sete carregadores para o interior da cadeia pública local.

Jadson Araújo da Silva, de 21 anos, e V.H.N.S.A.V., 16, e W.M.M.F., 17, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar em atitude suspeita e, ao serem revistados, estavam de posse de 21 celulares de diversas marcas e sete carregadores. Aos policiais eles não informaram a procedência dos aparelhos, contudo, a forma como foram embalados despertaram a curiosidade dos PMs. Uma rápida "conversa" desarticulou o plano.

Os celulares estavam "camuflados" em pequenos pacotes e amarrados em pedaços de barbantes para facilitar o arremesso às celas da cadeira pública, localizada no setor central de Barra do Garças. Os menores foram encaminhados à Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente e o maior para a 1ª Delegacia da Polícia Civil.