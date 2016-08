Menores suspeitos de furtar casa 2 vezes são apreendidos pela polícia

Dois menores suspeitos de furtar duas vezes a mesma casa foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, na segunda (29) em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste). Os adolescentes de 15 anos e 16 anos confessaram a autoria dos furtos e disseram que pretendiam vender os objetos subtraídos.

As investigações iniciaram na semana passada, quando a vítima registrou o boletim de ocorrência relatando o furto em sua casa, no bairro São Cristóvão. No domingo (28), a vítima compareceu a Delegacia de Pontes e Lacerda para relatar que novamente sua casa havia sido arrombada e invadida.

Na primeira vez que entraram na residência, os suspeitos levaram apenas algumas roupas. Na segunda invasão, eles entraram por uma janela e furtaram um notebook, mouse, carregador e uma botina.

Após serem identificados como autores dos dois furtos, os adolescentes foram detidos e conduzidos a Delegacia de Pontes e Lacerda. Durante a oitiva, eles confessaram a autoria dos furtos e relataram que tentaram vender os objetos furtados, mas não conseguiram.

Após serem ouvidos, os menores foram entregues aos pais e responderão procedimento de apuração de ato infracional de furto. Os objetos recuperados com os adolescentes foram devolvidos a vítima.