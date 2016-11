Mesmo com ameaça de prisão, greve dos agentes penitenciários continua

Momento em que a Polícia Federal leva para o CRC presidiário após audiência

Os agentes penitenciários que não receberem detentos no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) e na Penitenciária Central do Estado (PCE) serão presos por não estarem cumprindo as suas funções. O judiciário determinou que os servidores em greve fossem presos caso se negassem a receber os criminosos após audiência de Custódia no Fórum da Capital.

Entretanto, os agentes afirmam que vão manter o que já foi definido em assembleia geral da classe.

Nesta quarta (23), um oficial de Justiça tentou, em vão, no começo da noite, fazer cumprir uma ordem para que presos encaminhados por delegacias fossem recolhidos no CRC (antiga Cadeia Pública do Carumbé).

O pedido foi rejeitado e o oficial reafirmou a ameaça de pedir a intervenção da Polícia Militar. Pelo menos 30 agentes prisionais mantêm o protesto em frente ao CRC.

O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen), João Batista, disse que uma das decisões tiradas da assembleia-geral da categoria, na semana passada, é de que, enquanto o movimento for mantido, os plantonistas não receberão presos nas unidades, em todo o Estado.

Hoje (24), ainda sob clima de tensão provocado pelos últimos acontecimentos, o presidente do Sindspen, João Batista, gravou vídeo convocando novamente a categoria para outro ato, agora em frente à Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Pascoal Ramos, na Capital.

"A greve continua até amanhã, ninguém vai recuar por medo de represália, pois temos um objetivo que são cinco dias de greve e vamos cumprir, a nossa luta é justa e não estamos buscando melhorias próprias, mas sim para o sistema penitenciário como um todo. Caso a justiça resolva prender terá que levar o plantão inteiro e tomar conta da unidade", avisa João Batista.

A greve

Os agentes penitenciários de Mato Grosso decidiram paralisar as atividades durante cinco dias. A greve começou na segunda (21) e vai até sexta (25).

A decisão foi tomada em assembleia-geral realizada na quinta (17), na sede do sindicato. Com a paralisação, as visitas de familiares e advogados ficaram suspensas. A escolta de presos também não funciona.

A categoria reivindica a realização de concurso público, a compra de fardamento (como coletes balísticos e viaturas), além de autorização para pagamento da jornada voluntária.

A Justiça considerou ilegal o movimento dos agentes. A decisão do desembargador Dirceu dos Santos atendeu ao pedido do Governo do Estado para declarar a ilegalidade da greve, considerando que os servidores do Sistema Penitenciário ocupam uma posição diferenciada no âmbito do serviço público.

O Estado havia sido notificado sobre a paralisação no dia 17 e acionou a Justiça para que os serviços prestados pelos servidores não fosse prejudicado, acarretando riscos à população. Diante dos argumentos do Estado, a Justiça considerou a paralisação ilegal.