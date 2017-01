Mesmo com áudios e documentos, governo nega ameaças em presídios

Assessoria Reunião de ontem dos responsáveis pela segurança pública de Mato Grosso

Mesmo após vir a público áudios e documento apontando a ação de criminosos no Estado, com atentado a agente de Barra, que levou a pedir transferência, o governo diz que no Estado não há qualquer registro de interceptações telefônicas de detentos planejando ataques a unidades prisionais.

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, e o secretário de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, se reuniram ontem (9), no Palácio Paiaguás, com o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso, Áderson Vieira Leite. Segundo eles, tanto no âmbito da Sesp quanto da Polícia Federal, não há qualquer registro de interceptações telefônicas de detentos planejando ataques a unidades prisionais.

“Foram feitas consultas na Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal em Brasília e junto à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, e não foi reportada a existência dessa notícia”, relatou o superintendente da Polícia Federal, acompanhado do delegado federal, Sérgio Sadao Mori, responsável pela divisão de Investigação e Combate ao Crime Organizado.

Antes mesmo da reunião, o secretário Rogers Jarbas já havia procurado os responsáveis pelas outras forças de segurança pública para verificar a veracidade das informações divulgadas na mídia.

“Eu entrei em contato com o Dr. Áderson Leite e com o secretario de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Dr. José Barbosa, e eles foram enfáticos em afirmar que não havia qualquer tipo de informação nesse sentido e que isso era uma falácia”.

Mesmo sem registros de ameaças no Estado, a Segurança Pública de Mato Grosso está trabalhando em atenção máxima diante dos ataques ocorridos em unidades prisionais do Amazonas e de Roraima.

O governo estadual está atuando em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com órgãos de inteligência de outros Estados.

“Eu diria para cada cidadão mato-grossense que não estamos apenas preocupados em evitar rebeliões e impedir o derramamento de sangue nas unidades prisionais, mas também estamos direcionando muita energia a quem está do lado de fora: a cada trabalhador, a cada pai e mãe de família que tem cuidar da sua casa e dos seus filhos”, finalizou o secretário de Segurança Pública.

Atentado a agente

Agentes penitenciários de Barra do Garças são ameaçados por detentos que seriam membros do Comando Vermelho (CV). Um documento oficial foi encaminhado ao diretor da unidade prisional informando sobre o fato e para solicitar proteção. Áudios mostram as ameaças ao agente caso não transfira detentos do PCC da unidade para evitar contato com o CV. O agente chegou a ser vítima de atentado em 7 de julho do ano passado. (Com Assessoria)

