Mini caixões com dizeres políticos são deixados em portas de igrejas

Caixão deixado em porta de igreja deixa moradores de Alto Boa Vista amedontrados com fato

Um fato inusitado chamou a atenção nesta sexta (30), em Alto Boa Vista (a 1.048 km de Cuiabá). Vários caixões em miniaturas com bonecas, adereços e mensagens políticas foram deixados nas portas de igrejas, como em ato de protesto contra um dos candidatos a prefeito do município. O ato amedrontou os moradores que deixavam as casas em direção ao trabalho.

Ao todo foram sete réplicas de papelões deixados nas entradas dos templos religiosos, contendo mensagens como “Você não colocaria na prefeitura um candidato que é a favor do aborto” ou “Você votaria em alguém que é contra a vida e mata as pessoas?”. As bonecas simbolizavam as crianças abortadas.

A Polícia Civil de Alto Boa Vista abriu procedimento investigatório para chegar aos acusados de espalhar os artefatos nas portas das igrejas. Por enquanto, ninguém foi identificado ou apontado como autor do manifesto, mas os investigadores chegaram à conclusão que quem realizou o protesto busca chamar a atenção dos eleitores, para que não votem em determinados candidatos, supostamente, suspeitos da prática ou envolvimento com abortos.

Três concorrem à prefeitura da cidade, sendo o empresário Wanderley Iderlan Perim (PR); o odontólogo Sérgio Luiz Salvadego (PMDB) e o vereador Valtuir Cândido da Silva (PSC). Nas mensagens, o autor não fez referência ao nome do candidato, apenas se refere ao suposto envolvimento de um os postulantes com a prática de aborto. (Com informações de Leandro Kervalt/Agência da Notícia)