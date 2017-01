Ministro da Saúde vem a Cuiabá para vistoriar obras atrasadas de hospitais

Reprodução Ministro da Saúde, Ricardo Barros, estará em Cuiabá nesta 5ª para vistoriar obras do Pronto-Socorro de Cuiabá e do Hospital Júlio Muller, hoje atrasadas

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), vem a Cuiabá para participar de uma reunião com prefeitos e secretários da Saúde, nesta quinta (19). O tema do encontro, a partir das 11h, será “Reflexão sobre as ações de saúde”.

O presidente estadual do PP, deputado federal Ezequiel Fonseca, explica que o convite aceito pelo ministro para verificar a saúde em Mato Grosso demonstra o compromisso com o Estado. “Estaremos mostrando o andamento das obras e pleiteando apoio, principalmente, mais recursos federais".

Mais cedo, o ministro irá visitar o Pronto-Socorro da Capital, as obras da nova unidade e as do hospital universitário Julio Muller. Além dessas, Ricardo Barros seguirá para Várzea Grande onde vai conhecer a UPA do Ipase.

O novo pronto-socorro está orçado em R$ 76,9 milhões, sendo que o Estado é responsável por R$ 50 milhões, que correspondem a 65% do valor total licitado, e o município arcará com o valor restante. A secretaria estadual de Saúde (SES) já repassou mais de R$ 10 milhões para a construção da unidade. A previsão é de que a obra seja concluída 18 meses após o início. A unidade contará com 315 leitos, sendo 60 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Já as obras do novo Julio Muller estão paradas desde 2014, quando a pasta estadual de Cidades (Secid) rescindiu com a empresa responsável. A obra está orçada em R$ 116 milhões, sendo que 50% deve ser paga pelo Estado e a outra metade deverá ser repassada pela UFMT, por meio de recursos da União.

Saúde

A situação da saúde em Mato Grosso vive um cenário preocupante, com atrasos em repasses do governo estadual e federal aos municípios. A expectativa é que o ministro possa anunciar mais recursos para o Estado e também ser cobrado pelos gestores acerca dos atrasos. (Com Assessoria)