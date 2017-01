Ministro visita a Grande Cuiabá e destina R$ 76,6 mi de investimento

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), afirmou durante visita a Cuiabá que pretende buscar junto à bancada federal participação em convênio para a construção do novo Pronto-Socorro da Capital. Anunciou também a liberação de R$ 76,6 milhões para investimentos na saúde em 24 municípios mato-grossenses.

Gilberto Leite Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em visita a Cuiabá e VG, anuncia investimentos na área

Conforme ele, parte dessa verba federal deverá ser aplicada em melhorias nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e no Samu.Desse montante, mais de R$ 8 milhões já foram repassados e o restante será transferido ao longo deste ano.

Pelo menos R$ 83,5 milhões estão sendo destinados ao Estado para a construção, reforma e ampliação de 22 academias de saúde, um centro de atenção psicossocial, 166 Unidades Básicas de Saúde, uma obra para a Estratégia Rede Cegonha para partos normais, uma unidade de acolhimento, 14 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e três centros especializados em reabilitação.

Somente em Várzea Grande o ministro anunciou o repasse de R$ 3,9 milhões por ano para a Unidade de Pronto Atendimento municipal, além de investir mais R$ 778 mil nas compras de equipamentos da UPA.

A prefeita Lucimar Campos (DEM) disse que a vinda do ministro ao município, é o reconhecimento dos resultados obtidos da gestão da saúde pública em priorizar a pasta com importantes investimentos, tanto na infraestrutura quanto na abertura de novas unidades. "Isso demonstra que o governo federal tem um olhar diferenciado ao Estado e está sensível às articulações e junções feitas pela bancada, pelo Estado e pelo município".

A obra do novo Pronto-Socorro de Cuiabá, por sua vez, que atualmente apenas o governo estadual e a prefeitura firmaram parceria para a construção, está estimada em cerca de R$ 80 milhões, sendo R$ 50 milhões repassados pelo governo e R$ 30 milhões oriundos da prefeitura.

“Devido às dificuldades que estão presentes, haverá possibilidades do governo federal participar da construção do novo pronto-socorro, que não era da nossa responsabilidade, pois não fazíamos parte desse convênio”, afirma o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Segundo ele, a obra inclui 315 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). “Vamos retornar essa obra com uma maior intensidade para ainda este ano ou início do ano que vem, com emenda do governo federal, para podermos equipar a unidade”.

Com objetivo de atrair melhorias para a saúde pública em Cuiabá, que é considerada "caótica", o ministro da Saúde cumpre agenda nesta quinta (19), juntamente com o Emanuel, o governador Pedro Taques (PSDB) e demais autoridades políticas.

Os gestores visitam as obras novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá localizado no bairro Ribeirão do Lipa e também o atual, no Centro. Conforme a agenda, eles ainda participam, no período da tarde, de uma reunião de prefeitos e gestores públicos no Conselho Regional de Medicina (CRM), onde discutirão sobre Reflexão sobre as ações da saúde.