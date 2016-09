Missionários realizam revitalização de área verde no Bosque da Saúde

Reprodução Projeto reúne 2 mil missionários em todo o país para realizar ajuda humanitária e evangelizar

Cerca de 40 missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias devem realizar ação de revitalização da área verde do bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, nesta quarta (7), feriado do Dia da Independência do Brasil. O ato ocorrerá das 8h as 12h. O evento vai acontecer em diversas Capitais e cidades no interior do país.

Os jovens vão plantar mudas de árvores ornamentais e frutíferas na área verde na área que fica na avenida Aclimação, esquina com rua Ouro Fino. A ação acontece com numa parceria das Estacas Cuiabá e Cuiabá Industriário com a secretaria municipal de Serviços Urbanos.

Além dos missionários, a atividade é aberta a voluntários. Tanto na Capital, como no país, as ações são coordenadas por voluntários das regiões participantes. A ideia principal é convidar a cada cidadão a contribuir para melhorar o ambiente em que se vive e encorajar ao próximo a seguir o exemplo de Jesus Cristo, de serviço e amor.

O presidente da missão Brasil Cuiabá, Adilson I de Oliveira, ressalta que o trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. “Sempre foi e sempre será. Como declarou o Profeta Joseph Smith: "Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho”.

Adilson destaca que os membros e missionários convidam todos a aprender sobre Deus, Jesus Cristo e o Evangelho. “Toda pessoa que tem perguntas deve buscar sinceramente e orar fervorosamente pela certeza de que os ensinamentos dos missionários são verdadeiros”.

Trabalho

Os missionários dedicam voluntariamente dois anos a esse serviço e as missionárias um ano e meio. Durante esse tempo, além de pregarem o Evangelho de Jesus Cristo, procuram também realizar ajuda humanitária e projetos de serviço como esse de quarta. No país, cerca de dois mil jovens missionários estarão empenhados na efetiva realização do Projeto Intitulado: Missionários a Serviço do Brasil. (Com Assessoria)