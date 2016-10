Morador diz que convive com mar de merda e cobra melhorias em avenida

Moradores da avenida Ipiranga, no bairro Cidade Alta, em Cuiabá, reclamam de uma obra realizada pela prefeitura na época da Copa de 2014, que, segundo eles, por ter sido mal projetada, em dias de chuva o esgoto que passa pela tubulação sobe e causa transtornos.

Conforme o morador Antônio Nogueira Paiva, residente no local há 30 anos, a situação perdura desde 2013. Ele conta que, à época, um engenheiro contratado pela prefeitura queria fazer uma caixa coletora mais de 500 metros abaixo do local onde ocorre o problema. Então orientou o mesmo a fazer o serviço na área indicada.

“Toda chuva que dá, o esgoto vem para o meio da rua. Ninguém aguenta”, relata outro morador, empresário Luiz de Souza Neves. Ele ainda conta que chegaram a fechar a avenida por várias vezes para chamar a atenção, no entanto, nada foi feito.

Gilberto Leite/Rdnews Moradores Antônio Nogueira e Luiz Neves relatam transtorno quando chove na avenida Ipiranga

De acordo com Luiz, quando fecharam a rua, a prefeitura mandou um representante e pediu para tirar ferragens colocadas para travar a passagem de veículos, e depois afirmou, à época, que mandaria um trator para “cortar” a rua. “Mas ficou na promessa”.

Antônio, por sua vez, explica que para resolver a situação é preciso jogar o esgoto para uma caixa coletora e, assim, descer para o Córrego 8 de abril. “Nós temos umas três ou quatro manilhas que vem de lá de cima, o engenheiro não jogou na caixa coletora, e o esgoto jogaram pedra. Eu moro na avenida da merda, perto da Arena Mata Cavalo”, diz, se referindo ao cavalo da Polícia Militar que morreu eletrocutado na área externa Arena Pantanal, em 23 de novembro de 2014.

A revolta do morador se deve ao fato de todas as vezes que chove na Capital, a avenida se inunda “num mar de esgoto”. “Por que eu moro na avenida da merda? Porque basta alguém chorar lá em cima, para entupir de esgoto aqui. Fica jorrando água de esgoto, desculpa, merda pura aqui” (sic).

Antônio atribui o serviço mal feito nessa obra ao candidato a prefeito da Capital, Wilson Santos (PSDB). O morador ressalta que a população deve votar corretamente, tendo em vista que a obra foi feita na gestão do tucano, com Chico Galindo (PTB) como vice.

Além disso, afirma que tem filhos e que estão sujeitos a contrair doenças por conta do esgoto a céu aberto. “Eles (filhos) podem pegar doença por causa de um político desclassificado, porque em Cuiabá possa ser que venha um classificado. Mas esses que estão ai são todos farinhas do mesmo saco”, justifica.

Antônio diz que não tem receio de falar em políticos, porque pensa nos filhos. “As crianças aqui do bairro é que vão sofrer por irresponsabilidade”. Diante da situação pede providência.

Luiz, que mora há 40 anos na avenida, pede para o prefeito Mauro Mendes atender a população e não deixar no esquecimento para que a avenida fique bonita, sem esgoto na rua. “Para que realmente que seja uma avenida Ipiranga. Estamos sofrendo com esse problema desde 2013, no final do mandato de Chico Galindo”.

Gilberto Leite/Rdnews Antônio Nogueira mora na avenida Ipiranga há 30 anos e diz que ninguém merece a situação

O morador ressalta que foram feitos vários pedidos para que a secretaria de Obras fosse e visse a problemática, contudo, explica que na ocasião falaram que viriam com máquinas, mas nada foi feito até hoje. Luiz também conta que havia uma sorveteria em frente ao seu estabelecimento comercial, que foi fechada por conta do mau cheiro. “O dono desistiu, porque não parava ninguém ali”, conclui.

Outro lado

Segundo o interventor da CAB Cuiabá, Marcelo Padeiro, na avenida Ipiranga não há rede de esgoto. Explica que no local quando foi feita a pavimentação foram colocados boca de lobo e coleta de águas de chuvas, chamadas galerias de águas pluviais.

Padeiro diz que não acredita que os moradores não tenham sido atendidos pela secretaria de Obras da Capital, uma vez que, segundo ele, apesar de terem poucas máquinas, a pasta se desdobra para atender as demandas. O interventor foi secretário de Obras na gestão do prefeito Mauro.

“A secretaria nunca deixa ninguém sem resposta. A avenida Ipiranga não tem rede de esgoto. Os moradores só devem ter feito a rede de esgoto por conta própria, aí dá nisso. Eles devem procurar a CAB ou a própria secretaria para resolver a situação”.