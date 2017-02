Moradores cobram profissionais e medicamento em PSF do Cidade Alta

Cerca de 60 de moradores do bairro Cidade Alta participaram, na tarde dessa quinta (23), de uma reunião para a criação do Conselho Gestor de Saúde, no Centro de Saúde da comunidade. Para vários moradores é essencial essa participação, visto que o local passa por bastante problemas físicos, como também falta de medicamento.

O local conta apenas com um clínica geral e dois ginecologistas, e a população pede por mais profissionais. O padeiro João Pessoa, de 64 anos, reclama que tem poucos médicos e que, quando precisa marcar algum exame, tem muita dificuldade.

Bárbara Sá Os moradores do Cidade Alta reclamam do descaso enfrentado no Centro de Saúde do bairro

“Tem dois anos que estou esperando uma consulta com um otorrino e não consigo. Quando venho passar por um profissional aqui no posto, eles demoram horas para chegar. De verdade, não entendo o porque. Eu, como trabalhador, tenho que cumprir meu horário, porque eles também não fazem o mesmo? “, questiona João.

A aposentada Maria Mota, de 85 anos, relata que muitas vezes precisa fazer curativo ou de algum medicamento, mas não encontra profissionais no posto. “Precisei e não tinha. Minha vizinha não conseguiu fazer curativo, pois estava faltando produtos. O pessoal aqui faz o que pode, e nós precisamos de mais”, explica.

A enfermeira responsável, Leidimar Zanin, afirma que o posto existe há 30 anos e nunca teve um Conselho Gestor de Saúde. “É necessário ganhar mais força para conseguirmos melhorar a estrutura e o nosso trabalho. Eles querem mudar a entrada do PSF para o outro lado, por conta do movimento, mas só conseguiremos isso criando o conselho”.

O posto está localizado na avenida Jornalista Alves de Oliveira. A via tem um fluxo muito grande, tanto de carro quanto de ônibus, o que dificulta a entrada, por exemplo, de um cadeirante. Além disso, não existe sinalização e nem faixa de pedestre no local.

Voz da população

Segundo a assessoria de imprensa da secretaria de Saúde Cuiabá, o município possuía até dezembro do ano passado 53 Conselhos Gestores cujos mandatos dos membros estão se encerrando neste início de ano.

“A ideia é que os coordenadores regionais junto com as unidades, a comunidade e o Conselho Municipal de Saúde, se organizem para realizar o processo de eleição dos novos membros dos Conselhos Gestores até abril, para que eles possam participar das conferências regionais que serão realizadas em maio e junho”, explica a secretária-executiva do Conselho Municipal de Saúde, Janaina Penha Vitor da Silva.

A participação dos Conselhos Gestores nas várias etapas da Conferência Municipal é fundamental, tendo em vista que esse é o espaço ideal de discussão da política de saúde. As proposições tiradas dessas discussões subsidiarão a construção do plano municipal de saúde para o período de 2018 a 2021.