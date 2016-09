Moradores de rua sofrem com frio em Cuiabá e contam suas histórias

Com 4 albergues e 250 vagas, a prefeitura faz abordagens nas ruas para ajudar moradores que recusam ficar em abrigo

A mudança climática que vem trazendo noites de frio intensas à Grande Cuiabá tem deixado os moradores em situação de rua em uma condição ainda mais vulnerável. Durante esse período que pegou muita gente de surpresa, a secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do município, tem realizado abordagem e entrega de cobertores aos moradores.

Na Capital existem pelo menos quatro albergues que chegam a atender entre 600 as 800 pessoas por mês. “Desse total avaliamos que pelo menos 80% tem envolvimento com drogas”, explica o secretario adjunto da pasta, César Fernando Berriel Vidotto.

Como na rua não há distinção, todos que lá estão passam pelas mesmas dificuldades. Roosevelt Ferreira da Luz, 46 anos, há 10 anos sem endereço fixo, é motorista e conta que não recorre com frequência a albergues porque “não pode dormir com mulher lá”, mas relata que as instituições são ambientes tranquilos.

Para sobreviver na rua e enfrentar as baixas temperaturas, ele confia na caridade das pessoas: “Sempre passam bons corações com doações de cobertas, sopas e vou vivendo. Está perrengue, mas em 20 anos que estou em Cuiabá, não me lembro de frios em setembro, né?”.

O motorista que veio do estado de Goiás para trabalhar na cidade afirma que o que faltou na sua vida foram mais oportunidades. “Vim para trabalhar nesta cidade depois que meus pais faleceram. Não tenho ninguém. Mas não consegui trabalho e, desde então, moro aqui na Praça Ipiranga”, fala.

Roosevelt mora no coreto da Praça Ipiranga com mais 20 pessoas. “Nós trabalhamos aqui na praça ajudando vendedores ambulantes. Ganho por carrinho que carrego R$ 7 e isso me ajuda a comprar coisas para comer”, afirma.

Já Amilton de Almeida, 50, que mora nas ruas há oito anos, não gosta das instituições porque “lá ocorrem muitas brigas”. Entretanto, por andar de marquise em marquise, já passou por situações complicadas. No dia anterior ao dessa entrevista, teve seus cobertores furtados. Além disso, certa vez seus pertences foram queimados quando saiu para procurar por comida. “Quando alguém vem trazer alguma coisa, eu corro para conseguir pegar algo. Está frio e preciso de um cobertor”, acrescenta.

Galeria: Moradores de rua

O homem de 30 anos faz questão de relatar sua história: nunca trabalhou porque ganhava mesada da mãe no valor de R$ 800,00. Mas, depois que ela faleceu devido a um câncer, e não havia mais para onde voltar. Por causa do vício em crack, perdeu a guarda dos dois filhos e, hoje, vive sem rumo certo, procurando um lugar para se esconder do frio.

O secretário adjunto ressalta que a prefeitura oferece 250 vagas divididas em quatro albergues. “Não temos vagas para todos, principalmente por conta deste frio que chegou de forma inusitada. Vamos estamos realizando abordagens nas ruas, levando cobertores e sopas para tentar ajudar essas pessoas.”, conta.

Mas ele pondera que, durante as conversas, quando convidam as pessoas em situação de rua para dormirem nas casas, é difícil eles aceitarem. “Por isso, estamos durante esse frio realizando esse trabalho quase que todos os dias, pois é muito difícil eles aceitarem ir para os locais que indicamos”, disse Vidotto.

Durante esse período de frio, o que mais se vê pelas esquinas é gente dormindo pelos cantos, enfiada em buracos ou em caixas de papelão, num canto debaixo de qualquer coisa que se pareça com teto. “Podemos viver como ratos, mas só moramos na rua, um dia aqui, outro ali... caminhamos e procuramos por um canto até termos a certeza do sossego. E, muitas vezes, contamos com a sorte de não sermos importunados por gente sem piedade”, conta Antônio, que não se lembra do resto do seu nome.