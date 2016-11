Morre aluno dos Bombeiros que estava internado após se sentir mal

Facebook Rodrigo Claro estava em coma no Jardim Cuiabá

O aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, não resistiu ao tratamento na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, e morreu por volta das 23h desta terça (15), após entrar em coma devido passar mal durante treinamento da corporação.

Ao a mãe do jovem, Jane Claro, confirmou a informação, mas ainda não soube esclarecer o que, de fato, culminou no falecimento.

Rodrigo estava internado desde quinta (10), após passar mal durante treinamento realizado na lagoa Trevisan, na Capital. O jovem estava há cerca de um ano no curso dos Bombeiros. Na ocasião, a corporação havia informado que durante etapa do Curso de Formação de Soldados, no momento da instrução de salvamento aquático na Lagoa Trevisan, o aluno queixou-se de dor de cabeça ao instrutor.

Ele realizava uma travessia a nado na lagoa com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar a instrução porque estava com muita dor de cabeça.

De acordo com o instrutor da matéria de salvamento aquático, Rodrigo vinha apresentando os mesmos tipos de sintomas quando era submetido aos esforços exigidos para os treinamentos, não só na matéria especifica, mas também em outras atividades que demandavam esforços. Mesmo assim, o comandante-geral da instituição, determinou a abertura de um procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Segundo Jane, o pai de Rodrigo está no hospital neste momento para as medidas cabíveis. Ela também não soube informar sobre horário e local do velório.

