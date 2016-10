Morre Dona Fiúca aos 102 anos

Assessoria Dona Fiúca, idosa de 102 anos, morre vítima de AVC em cidade vizinha ao Estado

Morreu na sexta (21), de Acidente Vascular Cerebral(AVC), Rita Vieira da Silva, de 102 anos, mais conhecida como Dona Fiúca. De acordo com informações, ela faleceu no Hospital Municipal de Alto Araguaia por volta das 12h. O velório aconteceu na Câmara da cidade. Muitas pessoas passaram pelo local para se despedir dela.

O sepultamento aconteceu no sábado (22), no cemitério de Santa Rita do Araguaia (GO).

Nascida em Caiapônia (GO) em 1914, mudou-se para Santa Rita do Araguaia, divisa entre Mato Grosso e Goiás, há mais de 50 anos. “Sou do tempo em que nem o rio Araguaia passava por ali”, brincava. Mas, foi numa fazenda no interior do estado goiano que Dona Fiúca construiu uma grande família ao lado do esposo José Felizardo da Silva, com quem se casou aos 14 anos. “Naquela época não tinha tv, não tinha carro. Fomos a cavalo para o nosso casamento. A festa foi bonita, isso eu lembro até hoje, uma festona. Ficamos 28 anos juntos”, lembrava.

Da união vieram onze filhos, dos quais oito estão vivos e se uniam sempre que possível para visitar a mãe. Sobre netos, Dona Fiúca afirmava ter pelo menos 30, já os bisnetos… “Esses eu já perdi a conta, são muitos”, dizia. Quando pode, ela também costuma fazer viagens curtas, visitando os filhos que moram mais próximos.

Para dar conta de criar todos eles, Dona Fiúca trabalhou bastante e aprendeu muitos ofícios com a mãe. Ela dizia que a mãe trabalhava na fazenda, era caçadora, onde moravam era comum ter muita onça. Também cuidava dos animais da fazenda, o que passou a fazer tempos depois.

Quando chegava visita na fazenda, tinha mais trabalho pela frente. Como ficava localizada perto da estrada, sempre que chegavam viajantes era Dona Fiúca que ia para fogão, mas como na época não tinha arroz limpo, era preciso socar o cereal na mão.

Mesmo sem estudo, Dona Fiúca aprendeu com a mãe e avó a ser “parteira” e já ajudou a colocar no mundo muitas crianças. “Naquela época era assim, não existia médico. Já peguei muita criança no colo, nós que fazíamos os partos e sempre dava certo. Eu tive todos os meus filhos em casa e as outras mães também. Era natural”, explicava. (Com Assessoria)

Aos 102 anos, Dona Fiuca considera que segredo da longevidade é alegria