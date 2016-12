Motociclista atravessa pista sem olhar e é atingida por caminhão

Ocorreu um acidente na manhã desta sexta (30), numa colisão entre uma moto e um caminhão, na rua Tufik Affif, ao lado do Atacadão do Porto, próximo à avenida Beira-Rio. Logo depois da batida, o Samu foi acionado e resgatou a motociclista. Não há informação sobre o estado da vítima.

Conforme as imagens de câmara de segurança do local, veja abaixo, a moto, aparentemente, estava saindo do Atacadão para pegar a avenida Beira-Rio, quando atravessou por alguns carros e não percebeu a vinda de um caminhão, que tentou desviar da moto, mas acabou atingida.

A Semob informou que após o resgate da vítima o tráfego no local segue normalmente, sem congestionamento.