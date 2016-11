Motociclista de 19 anos morre em acidente após trafegar na contramão

Assessoria Samu foi solicitado ao local, no entanto, na chegada o condutor da moto já tinha falecido

O motociclista Felipe Araujo Luiz, 19, faleceu em acidente de trânsito, nesta madrugada (26), após supostamente ter furado o semáforo no cruzamento da avenida Miguel Leite com a Couto Magalhães, em Várzea Grande.

O condutor da moto estaria na contramão quando passou pela avenida principal e foi atingido por um carro Agile, conduzido por uma mulher de 50 anos.

O Samu foi solicitado ao local, no entanto, na chegada o condutor da moto já tinha falecido. As informações constam no Boletim de Ocorrencia lavrado na Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) feito por testemunhas que estavam no local.

Bafômetro

Ainda de acordo com o BO, Felipe Araujo não possui habilitação. Após o acidente, a condutora do Agile foi submetida a teste de bafômetro, mas deu negativo para consumo de bebida alcoólica.