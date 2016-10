Motorista colide com motocicleta, fere mulher e foge do local veja vídeo

Samya Suzana Ferreira Souza, de 27 anos, sofreu lesões corporais após um motorista não identificado colidir contra a motocicleta em que estava e, em seguida, fugir do local sem prestar socorro à vítima, em Cuiabá. Imagens de um circuito interno registraram o momento do acidente e mostram que, ao atingir a mulher que estava na garupa da moto Titan pilotada pelo marido Kleverton Macinho Rodrigues, o motorista de um Fiat Uno, branco, simplesmente deixou o local.

O casal trafegava pela avenida Jurumirim, no bairro Carumbé, quando o veículo que estava estacionado às margens da via, adentrou na pista sem verificar o fluxo. Neste momento colidiu contra a motocicleta e, com a colisão, Samya sofreu lesões corporais, conforme o boletim de ocorrência.

Diante da situação, Kleverton registrou a ocorrência, na qual informa que o motorista fugiu do local sem prestar nenhum socorro. Segundo o BO, o motociclista está sujeito a responder civil e criminalmente pelas declarações prestadas.

Confira, abaixo, vídeo que mostra momento do acidente.