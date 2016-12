Motorista de ônibus é agredido em Cuiabá; suspeito é ouvido e liberado

Um motorista de ônibus da empresa Pantanal Transporte foi agredido na manhã deste sábado (10), por volta das 5h20, quando saía da garagem da empresa, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá, para iniciar o expediente.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista ouviu um barulho forte vindo da traseira do coletivo, quando parou o veículo para verificar o que motivava o barulho, a vítima foi surpreendida por uma paulada na cabeça, além de ter sido agredida com socos e pontapés. O motorista tentou se defender e pediu por socorro quando avistou colegas do serviço passando pelo local.

A vítima relatou ainda que uma quantia de R$ 150 e dois cartões de crédito foram furtados pelos suspeitos que conseguiram fugir do local. Os agressores ainda quebraram quatro vidros da parte lateral do ônibus. Dos suspeitos, apenas um foi detido, trata-se de W.S. S, de 21 anos, que já chegou a ser liberado após prestar depoimento no Cisc Planalto.

O motorista teve cortes na cabeça, o suspeito W.S.S também teve ferimentos que apresentou fraturas no nariz. Tanto vítima quanto suspeito foram encaminhados para Upa Morada do Ouro onde foram atendidos e liberados. A vítima tem um prazo de 06 meses para representar contra o suspeito.