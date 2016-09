Motorista é suspeito de abusar de menor e dar celular como presente

O motorista de ônibus J.C.L., 57 anos, que trabalha em uma empresa que presta serviços de transporte público à Prefeitura de Cuiabá, foi preso ontem (11) pela Polícia Militar, suspeito de manter relações sexuais com uma menina de 11 anos em troca de um telefone celular.

Segundo o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita pela mãe da menor que desconfiou após ter visto a menina com um novo celular. Ela contou que conversou com filha, que a princípio não quis contar o ocorrido, mas depois revelou que o motorista esteve em seu colégio e a levou para uma casa em construção na sexta (9).

No local, ele violentou a menina e, após o ato, o motorista a presenteou com o aparelho telefônico. Em seguida, deixou a garota no colégio. Após descobrirem o ocorrido, os pais olharam o telefone e conseguiram informações como nome e a empresa onde o suspeito trabalha.

De posse destas informações, os policiais foram até a garagem da empresa e conseguiram o endereço do funcionário, que acabou sendo detido em sua residência na tarde de domingo. Ele foi encaminhado a Central de Flagrantes e autuado por estupro de vulnerável.

Como ele já estava fora do período de flagrante e negou ter cometido o crime, foi liberado após prestar esclarecimentos ao delegado plantonista e responderá em liberdade. O caso foi transferido e será investigado por uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).