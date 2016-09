Motorista entra na contramão atropela e mata rapaz de 26 anos

Deletran Foi feito exame de etilômetro, que não apontou consumo de álcool pelo Wilson

Um motociclista de 26 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um veículo de passeio, na noite dessa segunda (19), em Várzea Grande.

Conforme o Boletim de Ocorrências (BO), Wilson Campos Pinto, 33 anos, seguia pela avenida em um Palio quando resolveu entrar na contramão da rua Dervan Bussiki.

Quando virou, ele atingiu o motociclista que nada pôde fazer para desviar. Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas a vítima veio a óbito ainda no local.

Aos policiais, Wilson disse que não possui CNH. Além disto, o suspeito ainda usa tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento do acidente.

Uma equipe da Deletran (Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito) foi até o local. Foi feito exame de etilômetro, que não apontou consumo de álcool por parte do condutor do Palio.

Segundo as informações, Rafael trabalhava no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande e prestava serviços para a Avianca. Uma equipe da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) esteve no local realizando os trabalhos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de necropsia.

A motocicleta foi entregue ao pai da vítima, que compareceu ao local. As investigações ficam a cargo do delegado Romildo Grota Júnior, da Deletran.