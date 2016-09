Motorista morre e 14 universitários ficam feridos em acidente na MT-130

Reprodução Segundo a PM o ônibus colidiu com o caminhão após ser fechado por outro veículo

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava alunos da Unic campus de Primavera do Leste (a 244 km de Cuiabá), na Rodovia MT-130, próximo a cidade de Paranatinga matou o motorista do coletivo e deixou alguns estudantes feridos na noite desta terça (20). O acidente aconteceu em um trecho da rodovia conhecido como “Serra do Culuene”, a 25 km de Paranatinga.

De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus colidiu com o caminhão após ser fechado por outro veículo. O motorista Cláudio Zata não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

Dos 14 feridos, 10 foram liberados após os primeiros socorros. Dois ainda estão internados no hospital São Benedito, em Paranatinga, e outros dois foram encaminhados ao hospital regional de Rondonópolis. O corpo do motorista foi recolhido em um carro de funerária e encaminhado ao IML, em Primavera do Leste. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.