Motorista perde o controle, invade canteiro e bate em estátua regional

Um condutor de uma Toyota de luxo invadiu o canteiro central na avenida das Torres, próximo ao bairro Jardim Imperial, em Cuiabá, e atingiu o Monumento Viola de Cocho.

O acidente de trânsito aconteceu na madrugada desta sexta (9). A estátua representa um ribeirinho.

Conforme a Polícia Militar, o motorista que aparentava estar sob efeito de álcool não conseguiu frear e invadiu a rotatória. O homem estava sozinho no veículo, teve ferimentos leves e precisou ser encaminhado em uma ambulância até um hospital particular.

O veículo com a frente bastante danificada ainda estava no local pela manhã e foi rebocado por um guincho. Como o veículo ficou no canteiro, o trânsito no trecho da avenida não foi prejudicado.

Imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) instaladas na rotatória devem ser analisadas pela Polícia Civil para identificar as causas do acidente.