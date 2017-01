Motorista se nega a levar cadeirante e ameaça mulher com barra de ferro

Um vídeo que circula na internet mostra uma mulher cadeirante tentando pegar o ônibus da linha 517, que realiza a rota do bairro Santa Laura, região do Coxipó. O motorista da empresa Norte Sul não quis levar uma cadeirante e chega a jogar o carro para cima de algumas pessoas que esperavam o ônibus e ainda saiu com ferro na mão para ameaçar uma mulher. As imagens foram gravadas na sexta (13), veja vídeo abaixo.

Conforme as imagens, moradores estavam esperando o veículo há pelo menos 1h30, e, quando o ônibus chegou, o condutor não quis nem abrir a porta. Uma mulher indignada afirma ter horário para ir ao médico e diz que precisa pegar esse ônibus, como o homem não quer deixar ninguém entrar e nem pegar a cadeirante a mulher vai para frente do carro no intuito de não deixá-lo sair.

O motorista irritado pega uma barra de ferro e parte para cima da mulher. “Qual que é o problema aqui”, diz levantando o objeto ameaçando bater na mulher. Ele volta para o veículo e dá partida mesmo com as pessoas na rua. No fim, não leva nenhum passageiro. A cadeirante aparece na imagem chorando.

Outro lado

Por meio de nota a Empresa Norte Sul lamenta o ocorrido e afastou de imediato o motorista da função. Informa ainda que foi aberta uma auditoria que vai apurar todas as circunstâncias do fato e que serão tomadas as providências administrativas necessárias após a conclusão.

A NS ressalta que todos os motoristas passam por treinamento, inclusive com simulações, para melhor atendimento a idosos, gestantes e cadeirantes. E que o elevador usado para embarque e desembarque de cadeirantes estava funcionando normalmente, o que foi comprovado após vistoria realizada pela Semob.