Movimento aborda tema político na 14ª Parada da Diversidade LGBT

Cidadania não é privilégio: vote certo, vote consciente, este é o tema da 14ª Parada da Diversidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) de Cuiabá, que ocorrerá neste sábado (24). O maior evento do gênero na região pretende trazer cor e música às ruas do centro da Capital. O movimento busca mostrar que também pode ser palco de discussões importantes, que envolvem o futuro do país, em uma junção da política e da luta pelos direitos iguais para todos dentro do contexto igualitário que a Constituição assegura.

“O movimento LGBT de Cuiabá vem discutindo sobre a tomada de consciência da sua população em relação ao momento de retrocesso político por qual vive o país”, conta o presidente da ONG Livremente, Gabriel Henrique Figueiredo.

Reprodução Movimento busca respeito e debater direitos e lutas junto à sociedade por meio de evento

Segundo ele, todas as ações dos políticos nos diferentes espaços de poder refletem diretamente sobre todos. ”As tomadas de decisões dos representantes públicos impactam na vida de cada um, seja classe alta, média, baixa. Seja qual for a opção sexual. É preciso buscar forças para lutarmos contra aqueles que querem nos tirar os poucos direitos que conquistamos ao longo do tempo. É preciso união neste momento político do nosso país”.

Os organizadores esperam um público de 5 mil pessoas na marcha, que terá a concentração na Praça Ipiranga, às 14h, de onde saem por volta das 16h, em direção à praça Oito de Abril, passando pelas avenidas Prainha e Getúlio Vargas. Durante a realização da Parada as vias serão parcialmente bloqueadas e os agentes de trânsito orientarão os motoristas. “A comunidade almeja que a população se aproxime do assunto e compreenda que o a comunidade LGBT é formada por pessoas com os mesmos diretos de todos e que são capazes, de juntos, transformar o Brasil em um lugar melhor”.

Neste mês o evento contou com uma agenda de atividades que antecedem a tradicional “Caminhada colorida” pelas ruas de Cuiabá. A comunidade organizou o “Seminário Formativo”, que aconteceu no dia último 10, no auditório do Sintep. No mesmo dia foi escolhida a Drag da Parada; e durante todo o mês acontecem rodas de conversas nos 14 Centros de Referências de Assistências Sociais (Cras), de Cuiabá.

“Esses encontros que antecedem a marcha é muito importante para buscarmos esta aproximação que almejamos e também divulgarmos mais nossas lutas. Vamos reivindicar os diretos sim, mas com qualidade. Com debates e exatidão em nossas propostas”, ressalta Gabriel.

Entretanto, ele frisa que a comunidade não busca somente isso. Conforme ele, querem chamar atenção para um todo. “Lutamos não somente pelos nossos diretos, de um grupo isolado. Lutamos por um Brasil melhor, onde todos possam ser tratados iguais, como está registrado na nossa Constituição. E o começo para que isso acontece é o respeito. Observamos que muitos ainda têm uma compreensão vaga de cidadania. Ela não é regalia. Ela é direito garantido por lei”, conclui.