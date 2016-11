Movimentos sociais e sindicais fazem protesto contra PEC 241 veja vídeo

Bárbara Sá Centenas de pessoas se mobilizaram na Praça Ipiranga para protestar contra a aprovação da PEC 55 no Senado, que já foi aprovada no Congresso como PEC 241

Movimentos sociais e sindicais realizaram protesto, na tarde desta sexta (11), na Praça Ipiranga, em Cuiabá contra a PEC 241 aprovada na Câmara Federal e tramita no Senado como PEC 55, que limita os investimentos nas áreas da educação e saúde pelos próximos 20 anos. Conforme o presidente do Sintep, Henrique Lopes, a categoria luta para desaprovar a medida e destaca a questão da aposentadoria.

Para ele, o debate está colocado sob a lógica de igualar idade entre homens e mulheres, além de ampliar a idade mínima para 65 anos. “Então isso são dois itens que interferem diretamente no país e na educação”. Em relação ao setor no Estado, Henrique diz que qualquer ser humano que tem o mínimo de senso crítico e concorre espaço de uma unidade escolar sabe que a situação na escola não está boa. “A escola precisa de infraestrutura, de profissionais habilitados, de concurso público e assegurar as vagas de um modo geral”.

Nesta linha, o dirigente ressalta que se o governo pretende corrigir apenas a inflação, com o corte de gastos, significa que a tendência é que haja impacto direto na questão da qualidade da educação e inclusive na garantia da universalização do acesso à educação pública.

O diretor da CUT, Robson Sireia, diz que hoje é um dia de paralisação nacional por conta, segundo ele, dos ataques aos direitos dos trabalhadores de todos os setores. “A PEC 241 que vai cortar o dinheiro das áreas sociais, como saúde e educação, as reformas da previdência e trabalhistas, todas elas retirando direitos. Hoje é um dia de luta que prepara para uma greve geral por tempo indeterminado”, alerta.

Em ato, presidente do Sintep Henrique Lopes destaca alteração na aposentadoria com PEC 55

O movimento na Praça Ipiranga contou com centenas de pessoas, que carregavam faixas com dizeres no sentido negativo às reformas previdenciária e trabalhista. De acordo com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (Adufmat), Reginaldo Araújo, desde 2015 já vinha fazendo cortes importantes no investimento das universidades. “Estou falando de uma universidade que teve uma expansão e dobrou o número de alunos. A UFMT hoje alcança 33 mil acadêmicos, resultado de política de expansão”.

Nesta linha, diz que quando se começa a cortar o recurso coloca em risco essa expansão. Cita o campus universitário que está sendo construído em Várzea Grande para alojar cinco cursos de engenharia. “Os alunos estão tendo aula no campus de Cuiabá, porque as obras estão atrasadas. Se não houve o aporte de novos recursos para garantia desses prédios, o sonho de se ter um campus universitário em Várzea Grande vai ficar somente em sonho”, lamenta.

Neste sentido, afirma que se não houver concurso público que assegure a possibilidade de formar o quadro desse curso, haverá cursos que não terão alunos formados, porque não possuem professores. “A matemática é simples, na medida em que dobrou o número de alunos, teria que dobrar o número de professores. No entanto, o número de docentes aumento em cerca de 50% do quadro original, o que é muito pouco para garantir a reposição de professores”.

Reginaldo também lembra dos cursos de Medicina em Sinop e Rondonópolis, nos quais possuem apenas 60% de professores concursados. Além disso, o dirigente explica que a universidade foi “tomada” por alunos oriundos de população indígena e negra, que precisam das bolsas estudantis para continuar em aula. “Esses estudantes, alunos de periferia, como Osmar Cabral e Pedra 90, têm dependência muito maior nas políticas de bolsas estudantis e os cortes vão colocar em risco todo esse processo de avanço na universidade de expansão”, conclui.

Para Reginaldo, a PEC 241 na medida em que coloca a necessidade de congelamento de novos investimento vai fazer com que em alguns meses a UFMT, como serviço público importante, comece a não dar conta da sua tarefa.

