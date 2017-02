MP pede novamente prisão de major da PM por homicídio no CPA etapa 3

Major da Polícia Militar, Waldir Félix de Oliveira Paixão Júnior teve novo pedido de prisão preventiva impetrado pelo Ministério Público (MP) estadual em consequência da denúncia do homicídio de André Luiz Alves de Oliveira, morto aos 27 anos, durante uma contenda envolvendo também policiais civis e a suposta venda ilegal de armas de fogo por parte da vítima.

Esta é a segunda vez que o promotor público Jaime Romaquelli representa pela preventiva em desfavor do major-PM Paixão Junior, a primeira fora negada pela juíza Maria Aparecida Ferreira Fago, da 12ª Vara Criminal de Cuiabá.

Imagem de internet Major Waldir Félix de Oliveira Paixão Júnior teve novo pedido de prisão preventiva impetrado

O recurso em sentido estrito foi protocolado pelo representante do MP na sexta (10) passada. Ele requeria explicitamente a reforma da decisão da juíza Ferreira Fago. No entendimento dela, o pedido de prisão preventiva não se sustentava, logo, ela acatou somente a denúncia pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, mas mantendo o direito do oficial PM à liberdade durante os trâmites do processo.

Para o MP, Paixão Junior assassinou Alves de Oliveira como vingança por este ter matado, cerca de uma hora antes, no mesmo dia 2 de agosto de 2016, o soldado-PM Élcio Ramos Leite, durante enfrentamento armado ocorrido na porta da casa da vítima civil, localizada no bairro CPA 3.

O caso tornou-se polêmico porque o cerco policial foi acompanhado e documentado em fotografias pela imprensa. PMs pularam o muro da casa aonde Alves de Oliveira tentava se esconder. Na primeira foto, ele aparece na janela, mãos para cima, com soldados apontando armas para ele. Minutos depois, os repórteres lá presentes relataram que houve uma invasão, gritos, correria e depois tiros. Na sequência das fotos, Alves de Oliveira já aparece sendo carregado pelos policiais e seu corpo, baleado e ensanguentado, sendo colocado na carroceria de uma viatura tipo caminhonete do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

“Em razão da gravidade do crime cometido à frente da sociedade e dos meios de imprensa que se faziam presentes no local, bem como em razão da patente que detém, o denunciado tornou-se um elemento temido. A sua liberdade fatalmente influenciará no ânimo das testemunhas, quer civis quer sejam militares de graduação inferior à sua, trazendo prejuízos à apuração dos fatos na fase judicial”, escreveu o promotor Romaquelli no texto de seu pedido de preventiva. Ele afirmou também que, caso a decisão seja mantida pela juíza da 12ª Vara Criminal, enviará o documento à análise dos desembargadores do Tribunal de Justiça.

No entendimento do MP, André não foi preso e encaminhado a uma delegacia para registro de boletim de ocorrência e prisão em flagrante porque a intenção do major-PM desde o princípio era matar a vítima como maneira de demonstrar poder perante a corporação, familiares do jovem e a sociedade como um todo. Retaliação pura e simples porque o rapaz morto, além de matar o soldado Ramos Leite, ainda obrigou à rendição o soldado-PM Wanderson Saraiva, na mesma ocasião.

“Foi um homicídio cometido na frente das câmeras, não tem como mudar isso. O rapaz estava rendido, ileso, e momentos depois estava arrebentado e morto, com lesões no corpo inteiro. As fotos mostram isso. Não estou defendendo a atitude da vítima, ele matou o outro policial, mas era para ser preso, tornar-se um réu e responder por isso criminalmente”, disse ao .

Para o promotor Romaquelli, é o tipo de ato que desvaloriza o trabalho policial frente à sociedade. “O policial deve estar emocionalmente equilibrado, a ponto de superar uma situação dessas. Era para prender e a justiça punir rigorosamente. Isso de resolver com as próprias mãos tem outro nome, vingança”.