MPE apura falta de tratamento para detentos com transtornos mentais

Reprodução Presos da Penitenciária Mata Grande com transtorno mental não recebem atendimento devido

O Ministério Público do Estado em Rondonópolis instaurou um inquérito civil para apurar a situação de reeducandos que estão detidos na Penitenciária da Mata Grande, com transtornos mentais e que aguardam transferência para cumprir medida de segurança de internação sem tratamento devido.

Segundo levantamento prévio feito pelo órgão junto à secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), dois presos cumprem medida de segurança de internação (são inimputáveis) e outros seis foram diagnosticados com transtornos mentais.

Conforme a promotoria, o inquérito foi instaurado devido à demora na resolução do problema pela superintendência de Gestão Penitenciária do Estado, que havia informado que as pessoas com tais perfis seriam atendidas em Cuiabá e Várzea Grande, pela Rede Psicossocial.

Ainda de acordo com a promotoria, os detentos que cumprem medida de segurança de internação aguardam na Penitenciária da Mata Grande há anos por uma transferência para Cuiabá, não recebendo, assim, o tratamento que lhes cabe, já que há em Rondonópolis apenas um setor de atendimento ambulatorial de baixa complexidade.

Outro lado

A reportagem do solicitou informações à Sejudh sobre a situação, mas não obteve resposta até o momento.