MPE notifica prefeita e procurador sobre comércio ilegal em calçadas

O Ministério Público Estadual (MPE) notificou a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), e o procurador jurídico Marcel Vieira, para que em 15 dias adotem as devidas providências sobre a ocupação irregular dos vendedores ambulantes das mais variadas atividades nas calçadas no município. A notificação exige que os autônomos irregulares desocupem as vias públicas.

Reprodução MPE em Sinop notifica prefeita e procurador para regularização de ambulantes nas calçadas

O prazo para a fiscalização é de 30 dias. “É dever do poder público organizar estes espaços públicos e as atividades permitidas, inclusive incentivando estas pessoas a regularizarem as atividades e concederem locais seguros e dignos a toda a população para tanto”, aponta trecho da notificação.

A promotora Audrey Ility também destacou que as autoridades estão cientes da situação irregular desde março de 2016, quando outros dois inquéritos já estavam em trâmite e a primeira portaria foi publicada. De acordo com a notificação, essas atividades causam transtorno para a mobilidade dos pedestres e também à paisagem urbana devido à aglomeração de pessoas em espaços públicos.

Toda e qualquer atividade ambulante de venda ou bens de negócio, bem como mesas nas calçadas, estão proibidas para vendedores irregulares. Entre os problemas apontados no relatório está a ocupação irregular de bens públicos por estabelecimentos móveis, ou mesmo por pessoas que vendem bens de todas as espécies, tais como móveis, eletrônicos, roupas, calçados, alimentos, entre outros itens.

Outro lado

Por meio de nota, a prefeitura firma que recebeu a notificação do Ministério Público Estadual, por meio da promotora de Justiça Audrey Ility, da 4ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop. Além disso, informa que tomará as medidas cabíveis para o cumprimento da determinação.