MPF apura se governo corrigiu falhas em estrutura do viaduto da UFMT

Reprodução O viaduto da UFMT foi inaugurado em 11 de dezembro de 2013 na gestão Silval Barbosa

O Ministério Público Federal abriu inquérito civil, por meio da portaria 164, de 18 de agosto, para apurar as providências adotadas pelo governo estadual para corrigir as não conformidades na execução dos pilares 04 e 08 da linha II do Viaduto da UFMT.

Conforme e procuradora da República, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, há também o esgotamento do prazo para conclusão das medidas. “Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de interesses indisponíveis. Por derradeiro, considerando a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu prazo , conforme determina Resolução nº106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal”, diz trecho da portaria.

Em fevereiro de 2015, o viaduto da UFMT apresentou erros em vigas e a situação causou, à época, muitos transtornos para os motoristas e pedestres, o que levou a Defesa Civil da Capital aconselhar ambos a não transitarem na região em dias chuvosos.

Segundo o estudo realizado pelo Laboratório de Estudos Estruturais (LSE), o problema de acúmulo de água da chuva na região é antigo, no entanto, parece ter se agravado depois que a obra foi “concluída” sem o projeto de drenagem do entorno, essencial para que a obra tenha fluidez e esteja adequada para a passagem do VLT.

Além da falta de drenagem, o estudo mostrou que as ruas nas laterais da obra não estão de acordo com o projeto original, que previa ao menos 6m de largura em cada lado, ou seja, duas pistas. Entretanto, é possível identificarmos apenas uma pista de cada lado do elevado.

Em julho de 2015, o secretário da Casa Civil Paulo Taques admitiu que estudos preliminares apontavam a existência de uma falha na construção que pode inviabilizar o tráfego do modal pelos trilhos no viaduto. O secretário ponderou ainda que também, na época, estava em curso análise para sanar falhas que provocam o alagamento da região após chuvas. O viaduto da UFMT foi inaugurado em 11 de dezembro de 2013.

As obras do elevado, com 428 metros, começaram em outubro de 2012. Em junho de 2013, um erro de cálculo na colocação de um dos pilares culminou na demolição da pilastra. A obra faz parte do pacote de intervenções necessárias para a implantação do VLT.

Outro lado

O procurou a secretaria estadual das Cidades, sob Eduardo Chiletto, para saber o posicionamento da pasta, contudo, a assessoria informa que até o momento a Secid não foi notificada e, portanto, não há como comentar.

