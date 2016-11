MPF propõe ação para Rota do Oeste fazer duas passarelas para pedestres

Assessoria Obras das passarelas nas rodovias BR-163 e BR-364 em Rondonópolis, deverão ser concluídas no prazo máximo de 9 meses, após a notificação; e os estudos deverão ser apresentados em 30 dias

O Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF), propôs uma Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, determinando que a concessionária Rota do Oeste construa passarelas para pedestres nas rodovias BR-163 e BR-364 em Rondonópolis. Além disso, a instituição pede uma indenização em R$ 5 milhões por danos morais, convertidos em projetos sociais por acidentes e mortes que já ocorreram nas rodovias.

Entre as medidas exigidas para ampliar a segurança, estão a construção de passarelas para pedestres, implantação de iluminação e sinalizações vertical e horizontal. Na ação, o MPF também pede que seja determinada a fiscalização das referidas medidas por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No documento, o Procurador da República em Rondonópolis, Guilherme Rocha Gopfert esclarece que a investigação teve início depois que o Serviço Nacional da Indústria (Senai) relatou ao Ministério Público Estadual (MPE) as precárias condições de conservação da rodovia em questão, e da dificuldade de travessia na área urbana de Rondonópolis, especialmente em relação à falta de iluminação, sinalização e passarelas, trazendo riscos para a população.

Diante do interesse da Procuradoria Regional de Rondonópolis no assunto, o MPE encaminhou uma cópia da investigação ao MPF/MT para que fosse dada continuidade ao processo, e assim serem adotadas as medidas necessárias.

De acordo com o procurador Guilherme Gopfert, além dos 2.850 alunos do Senai que necessitam atravessar diariamente a rodovia, correndo risco de vida, há também uma parcela significativa da população rondonopolitana que precisa, diariamente, realizar a travessia na área urbana da BR-163/364. “Eis que na margem esquerda da rodovia (sentido sul-norte), existem vários comércios, indústrias e residências, a exemplo dos bairros Pedra Noventa, Vila Olinda e Parque Universitário, que estão entre os 10 (dez) bairros com maior população de Rondonópolis, somando juntos o total de 10.212 habitantes”, enfatiza o procurador.

Durante o procedimento preparatório para a ACP, a concessionária Rota do Oeste prestou informações de que após diversos entendimentos junto ao DNIT e a ANTT, foi apresentada uma proposta das obras de implantação de duas passarelas além de recuperação de vias marginais e do sistema elétrico. As melhorias dependem de aprovação da ANTT, que até então não havia autorizado.

O procurador considerou que tanto as respostas apresentadas pela Rota do Oeste quanto pela ANNT apenas protelaram uma resolução para o problema, não demonstrando empenho para que o mesmo fosse solucionado e, com isso, mantendo os pedestres e moradores da região em situação de perigo ao atravessar a rodovia.

“Em outras palavras, quantas pessoas ainda precisam morrer atropeladas para que o Estado brasileiro cumpra seu papel de garantir um mínimo de segurança no presente trecho urbano da BR 163/364? Até quando milhares dos alunos SENAI deverão arriscar suas vidas diariamente para atravessar a Rodovia?Até quando os deficientes físicos, idosos, cegos, crianças, entre outros, ficarão literalmente presos do outro lado da cidade por não terem condições de enfrentar um trânsito de caminhões bi-trem para atravessar a Rodovia? As respostas a essas indagações repousam, agora, nas mãos do Poder Judiciário”, enfatizou o membro do MPF/MT em seu pedido.

Além do pedido de construção imediata de três passarelas para pedestres na BR-163/364, na travessia urbana de Rondonópolis, próximo ao viaduto da Avenida Presidente Médici, em frente a Concessionária Mercedes Benz e em frente ao SENAI, o procurador da República pede ainda que sejam realizados estudos para a implantação de iluminação e de sinalização horizontal e vertical ao longo de tda a travessia urbana.

As obras das passarelas deverão ser concluídas no prazo máximo de 9 meses, após a notificação; e os estudos deverão ser apresentados em 30 dias e as medidas implantadas em até 90 dias a partir da apresentação dos estudos. A multa diária para descumprimento, sendo confirmada a medida liminar e a condenação, será de R$ 50 mil, tanto para o DNIT, quanto para a Rota do Oeste e ANTT. (Com Assessoria)