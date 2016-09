MPF quer implantar pontos de parada para caminhoneiros em MT

Após debate de quase 3h, na tarde de segunda (26), representantes dos sindicatos patronais, dos trabalhadores, do governo federal, da concessionária Rota D'Oeste e da sociedade civil discutiram, em audiência pública realizada pelos Ministérios Públicos Federal (MPF/MT) e do Trabalho (MPT/MT), qual seria a melhor forma de implantar ou de adequar as estruturas já existentes nos postos de combustíveis a fim de atender as necessidades e obrigatoriedades previstas em lei para os caminhoneiros.

A intenção é elaborar um projeto piloto a fim de implantar os primeiros pontos de parada e descanso para caminhoneiros nas BRs 163 e 364, em Mato Grosso, fazendo com que o Estado seja piloto e se transforme em modelo ser copiado pelas demais unidades federativas. “Queremos levar isso para aprovação de Brasília e implementar como projeto piloto em Mato Grosso e sentir na prática as alterações aprovadas pelo Congresso Nacional”, ressaltou o procurador da República em Rondonópolis, Guilherme Rocha Göpfert.

Reprodução MPF quer elaborar projeto para implantar pontos de paradas e descanso aos caminhoneiros

Para o procurador, os resultados obtidos na audiência foram excelentes. Göpfert explicou que com as ponderações feitas será possível nortear os rumos do trabalho a ser realizado, como a coleta e compilação de informações junto aos trabalhadores sobre, por exemplo, o que eles esperam encontrar nos pontos de paradas e quanto estão dispostos a pagar para ter acesso.

O procurador ressaltou que trabalham num prazo de 45 dias para que as entidades façam um novo projeto, colocando tanto os postos de combustíveis quanto os pontos de parada, e o que eles devem oferecer aos trabalhadores. “Daí pra frente, teremos que sensibilizar o Poder Executivo federal para que possamos fechar este projeto como um todo, mandar para o ministro, para que seja aprovado e implantado no estado. O comparecimento de todos foi muito importante para podermos fechar esta frente de trabalho”, ponderou o procurador.

De acordo com a procuradora do MPT de Rondonópolis, Cláudia Fernanda Noriler Silva, uma das principais justificativas atualmente para que a jornada de trabalho seja descumprida, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, é a falta de um local apropriado com segurança e conforto para que os caminhoneiros possam fazer a parada de descanso. “A definição e a adequação dos pontos de parada dentro do que define a lei e atendendo os anseios dos profissionais é de suma importância para que a legislação possa ser cumprida”.

Parada de descanso

A determinação da implantação dos Pontos de Parada e Descanso (PPD) está prevista na Lei 12.609/2012 e foi regulamentada pela Lei 13.103/2015, que ficou conhecida como Lei dos Caminhoneiros. As duas legislações garantem melhores condições de trabalho aos motoristas profissionais, visando também a redução de acidentes nas rodovias.

Participaram da audiência a juíza do Trabalho da 23ª Região/TRT, Karine Bessegato, procurador Regional do Direito do Cidadão do MPF/MT, Cleber de Oliveira Tavares Neto, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF/MT), Arthur Nogueira, o coordenador de Operações do DNIT, Leonardo Silva Rodrigues, o representante da Confederação Nacional do Trabalhadores de Transportes Terrestres, Sílvio Marinho, o gestor de Relacionamento da Rota D'Oeste, Flávio Abrita e o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Fernando Nunes Carneiro Rios. (Com Assessoria)