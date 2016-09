MT adere ao Setembro Amarelo; Estado é 10º em taxa de suicídio veja

Mário Okamura Segundo o Mapa da Violência/2014, apesar dos índices de suicídios, a prática tem reduzido em MT

Pelo menos 492 pessoas cometeram suicídio nos últimos quatro anos, segundo dados da secretaria estadual de Segurança Pública. Para amenizar a situação, o Estado aderiu à campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientização sobre a prevenção do suicídio, bem como alertar a população a respeito desta realidade.

Para explicar como é lidar com esse problema, o contou com a colaboração de José Antônio, nome fictício dado a um senhor que sofreu a ponto de tentar tirar a própria vida. “Não suportei a distância das minhas filhas. Não conseguia ficar longe, foi neste momento que pensei em tirar minha vida. Cheguei a ir para um lugar para fazer isso, mas não tive coragem”.

Segundo ele, o tabu em torno deste tipo de morte impede que famílias e governos abordem a questão abertamente e de forma eficaz. “Aumentar a conscientização e quebrar o tabu é uma das chaves para que possamos progredir na luta contra esse tipo de morte”, conta.

Os dados mostram também que os homens cometem mais suicídio que as mulheres. “Eu quase fui um deles. O meu martírio começou em 1991 com o meu divórcio. Foi muito difícil, pois tinha três filhas. Sempre fui muito apegado a elas, sai de casa e vivia amargurado, desorientado. Foi nessa época que eu pensei que diante de tudo que estava passando, poderia cometer essa loucura”.

José explica que ao se deslocar para um lugar a fim de tirar a vida, chegou à conclusão de que se fizesse isso, as filhas ficariam sem sua presença. “Quando consegui sair daquele local, parece que envelheci, pelo menos, mais uns 30 anos, foi muito difícil”.

Em meio ao turbilhão de sentimentos em que José se encontrava, um conhecido lhe mostrou o primeiro passo para conseguir sair do “fundo do poço”, como ele acreditava estar. “Após alguns dias do fatídico momento, encontrei um conhecido que queria me vender joias. Eu contei bem rápido o drama que estava vivendo, e ele me entregou um cartão com o contato do Centro de Valorização da Vida (CVV) Comunidade, algo que desconhecia”.

Conforme a coordenadora nacional do CVV Comunidade, Ana Rosa Nunes, entidade encabeça o Setembro Amarelo em Mato Grosso, a questão do suicídio é cumulativa e procriativa. “O sexo, o câncer e a Aids já romperam algumas barreiras, mas o suicídio ainda não”, explica.

Gilberto Leite José Antônio relata momentos difíceis vividos por ele no momento em que pensou tirar a própria vida

Para ela, que há 35 anos concilia a profissão com a de voluntário do programa, o tabu do suicídio é filhote do tabu da morte. “Se antes muitas famílias velavam seus entes queridos em casa e isso era visto até pelas crianças, hoje a morte está restrita à assepsia e à impessoalidade dos hospitais. O problema é que o suicídio é morte, mas morte auto infligida”.

Além disso, cerca de 90% das pessoas que tentam ou chegam a se suicidar apresentam algum tipo de transtorno, seja afetivo, de personalidade, de ansiedade, que talvez implicasse tratamento. “Se você vai ao médico e tem pneumonia, tem pneumonia e pronto. Mas se está se sentindo deprimido, tem escrúpulos em falar”.

Nesta linha, Ana Rosa conta que mais que falar, o CVV se presta a ouvir. Hoje a entidade é uma franquia social com 72 unidades espalhadas pelo país e dois mil voluntários. Os turnos normais são de quatro horas. “Bem verdade que desespero não tem hora”, diz uma voluntária que não quis se identificar.

Mas também é verdade que a maior parte das ligações se concentra no período noturno, daí o “CVV, boa noite!”, bordão do atendimento. A marca nasceu sob o signo do telefone, ainda considerado essencial para a oferta do serviço. Sempre no sigilo e com privacidade.

Dados

De acordo com o Mapa da Violência de 2014, que tratou sobre o assunto, Mato Grosso é o 10º estado do país em taxa de suicídios. Por outro lado, nos últimos quatro anos o índice vem apresentando queda gradativamente. Para se ter uma ideia, de 2013 para 2014 a queda foi de 22,2%, quando foram 162 e 126 casos informados, respectivamente. Já em comparação com 2015 a redução foi de 13,9%, quando 109 pessoas foram vítimas.

"O sexo, o câncer e a Aids

já romperam algumas barreiras,

mas o suicídio ainda não" - Ana

Rosa Nunes, coordenadora CVV

Outra estatística preocupante é sobre os casos de tentativa de suicídio. Para cada pessoa que se suicida, outras 20 tentaram se matar. A média é de uma tentativa a cada dois segundos. Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um problema de saúde pública, o suicídio ainda é tabu para muitas famílias. A prevenção é a principal forma de impedir, já que nove em cada 10 casos poderiam ser evitados, segundo a OMS.

Entre os fatores a depressão é o mais comum. O levantamento aponta ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e poucos Estados no mundo possuem planos estratégicos de prevenção. Mato Grosso não é um deles. O procurou a secretaria estadual de Saúde para saber quais planos estratégicos o Estado apresenta para esta situação, entretanto, a assessoria confirmou que não há uma estratégia, mas que o governo apoia órgãos que o oferecem.

Resposta nacional

Segundo a OMS, uma maneira de dar uma resposta nacional a este tipo de morte é estabelecer uma estratégia de prevenção, como a restrição de acesso a meios utilizados para o suicídio (armas de fogo, pesticidas e medicamento), redução do estigma e conscientização do público. Também é preciso fomentar a capacitação de profissionais da saúde, educadores e forças de segurança.