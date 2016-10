MT deixa inseticida contra a dengue perder; carros de combate, parados

Mato Grosso, mesmo com 747 casos de dengue por 100 mil habitantes, tem deixado carros de combate à dengue parados, equipamentos de proteção para os agentes de endemias guardados e ainda deixou perder inseticidas fornecidos pelo Ministério da Saúde, por serem armazenados de forma incorreta.

Os dados são da Controladoria Geral da União, que fez uma auditoria que apontou que 13 estados e o Distrito Federal não usam de forma correta o dinheiro disponibilizado pelo governo federal para o combate à dengue. Ao todo, R$ 130 milhões estão parados nas contas estaduais.

As informações da auditoria foram divulgadas no jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, veja aqui, na manhã desta quarta (19). Na reportagem, entre os estados aparece Mato Grosso, cujas ações são de responsabilidade do governo estadual.

A secretaria de Estado de Saúde (SES) não tem expediente pela manhã e disse que só vai se pronunciar sobre a situação no período da tarde.

Dados da dengue

Os casos de dengue tem aumentado no Estado. Até agora, por exemplo, Mato Grosso registrou 26.598 casos, conforme divulgou a SES, na segunda (17). Comparando com o ano passado, no mesmo período, quando foram registradas 23.811 notificações, o aumento dos casos de dengue foi de 13,3%, o que deixa a situação denunciada pelo CGU ainda mais grave.

Em julho, o Estado registrou mais de 50 mil casos de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. Somente de dengue as notificações foram de 25.934 até o momento. Neste ano, quatro mortes confirmadas pela doença, nos municípios de Juína, Sinop, Tangará da Serra e Cuiabá.

Casos de dengue, chikungunya e zika aumentam no Estado; SES faz alerta