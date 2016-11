MT é 3º em ranking de estupros do Brasil; 4 mulheres são vítimas por dia

Ilustração No ranking das Capitais, Cuiabá é a segunda com mais ocorrências de estupros por habitantes

O Mato Grosso registrou 1.478 estupros em 2015, uma média de mais de quatro por dia, e um a cada 6 horas. No mesmo ano, também foram registradas 188 tentativas de estupro no Estado. Os dados são do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta (3) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em comparação com o total de 2014, quando foram registrados 1.300 estupros em Mato Grosso, ocorreu um aumento de 13%. Naquele ano, do total de estupros, 315 foram cometidos por menores de idade. O ranking é liderado pelo Acre, onde ocorreram 65,2 casos por 100 mil habitantes em 2015, seguido por Mato Grosso do Sul, que contabilizou 53,9 casos no ano passado.

Segundo pesquisas internacionais, apenas 35% das vítimas de estupro costumam denunciar o crime à polícia. Isso significa que é possível que no Estado tenham sido cometidos pelo menos 2.368 estupros em 2015, de acordo com estimativas do Anuário, o que elevaria o número de estupros para um a cada 8 horas.

Foram 188 ocorrências sobre tentativas de estupro. A taxa no estado, nesse tipo de ocorrência, foi de 5,8, enquanto que a taxa média brasileira é de 3,4. No ranking das Capitais, Cuiabá é a segunda com mais ocorrências de estupros por habitantes.

É importante lembrar que, desde 2009, com a alteração no Código Penal, além da conjunção carnal, atos libidinosos e atentados violentos ao pudor também passaram a configurar o crime de estupro. A presidente do Conselho Estadual da Mulher, defensora pública Rosana Barros, destaca que esse cenário de estupro na rotina brasileira e mato-grossense é "triste”.

Diz ainda que o pior é que também há subnotificação porque boa parte das mulheres vitimizadas não registrada ocorrência por vergonha. As mulheres são vítimas preferenciais assim como meninas e meninos menores de 14 anos. "Os dados são assustadores, porém, segundo o IPEA, não se referem à realidade", lamenta.

A subnotificação seria altíssima, de 90%. "Apenas 10% chegam ao conhecimento das autoridades. É o delito mais subnotificado do mundo" - realça.

Outros dados

Além do levantamento dos dados da Segurança Pública, o Anuário apresenta os resultados do Índice de Confiança na Justiça (ICJ Brasil), que ouviu 2.293 pessoas. De acordo com o estudo, a Polícia Militar é a mais acionada pelos entrevistados (mais de 73%) para solucionar algum crime. Dentre estes, 5% disseram chamar a Polícia para denunciar a violência contra a mulher no âmbito doméstico, tentativa de estupro, assédio moral, pedofilia e atentado ao pudor.