MT possui a maior taxa de tráfico de drogas do país; Sesp questiona dado

Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2015 mostram que Mato Grosso tem a maior taxa de tráfico de entorpecentes por habitante do país, o Estado registrou 201,6 casos por 100 mil habitantes, enquanto que a taxa média do país é de 80,2. Os números foram divulgados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Ocorreram 6.582 ocorrências de tráfico em 2015 em Mato Grosso, conforme os dados. Em comparação ao ano de 2014, quando foram contabilizados 5.763 casos, houve um aumento de 14% nos números. Veja aqui o levantamento.

Para o membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania (Nievci) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o sociólogo Naldson Ramos da Costa, os dados mostram uma precarização da fiscalização na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. A extensão dificulta o combate. Dos 983 km, 750 km são de área seca e outros 233 km, alagada.

“Não tem como fazer a fiscalização em todas as estradas e vias de acesso. Existem barreiras policiais, mas com apenas três a quatro militares por destacamento. É precária a fiscalização e as condições de trabalho na fronteira”, aponta.

O professor também lembra a dificuldade de se fiscalizar as "cabriteiras", que são estradas de difícil acesso que são usadas em propriedades rurais. “No caso do tráfico de droga por meio de aviões, as drogas são arremessadas em fazendas ou perto de rodovias. Eles (traficantes) dividem as drogas (entre eles), para o caso de que se um for preso, não vão apreender toda a droga. O que é apreendido chega a um terço. O restante vai para outras regiões do país”, comentou o sociólogo.

Fórum de Segurança Dados referentes a ocorrência de tráfico de drogas pelo grupo 1 do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Público em relação a 2014 e 2015

Tráfico

O tráfico de drogas ocorre na fronteira por meio fluvial, terrestre e aéreo. Automóveis, ônibus de linha regular, veículos de cargas, motocicletas, bicicletas e pessoas, as chamadas "mulas", são usadas para transportar as drogas. Os tipos de drogas apreendidas entre o Brasil e a Bolívia são pasta base, cocaína e maconha.

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) aprendeu no ano passado quase duas toneladas de drogas. Entre janeiro e dezembro de 2015 foram apreendidos 1,7 mil kg – o maior montante desde 2011, quando as apreensões somaram 165,3 kg.

Outro lado

A secretária estadual de Segurança Publica questionou os dados dizendo que a metodologia empregada para a produção do referido anuário não é a mesma utilizada para a definição das estatísticas oficiais do Estado. Ainda assim, é importante notar que o referido estudo aponta reduções em tópicos relevantes, como o número de homicídios dolosos, crimes violentos letais intencionais, roubo e furtos de veículos e homicídios culposos no trânsito.

Para 2016, os indicadores de homicídio da Sesp apontam para uma nova redução em relação ao ano passado. No caso dos dados sobre tráfico e uso de drogas, e das taxas por 100 mil habitantes para o Estado e a Capital, a Sesp chama a atenção para uma informação contida na própria tabela do anuário: Mato Grosso e Cuiabá foram os únicos a terem os dados de tráfico e uso de drogas agregados, ou seja, considerados juntos nas duas tabelas.

Considerando-se os números não agregados, por exemplo, a taxa relativa a tráfico de entorpecentes em Cuiabá fica, no ano de 2015, em 136,78 por 100 mil habitantes, muito abaixo dos 370 por 100 mil habitantes indicados pelo anuário. A Sesp informa ainda que entrou em contato com os responsáveis pela produção do anuário, para que a informação seja corrigida o quanto antes.