Mulher é assassinada a facadas e 2 são executados a tiros em Sinop

Três pessoas foram assassinadas em Sinop desde a sexta (26). Uma mulher foi morta a facadas no bairro Jardim Umuarama II e um adolescente de 16 anos e um rapaz de 24 foram executados a tiros no Jardim Celeste.

Ranilda Souza da Conceição, 24 anos, foi morta durante uma confusão em um comércio, na madrugada deste domingo (28). Conforme o boletim de ocorrência, após o tumulto, a mulher percebeu que estava feriada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Ranilda não resistiu ao ferimento e faleceu no Hospital Regional. Na sexta, um rapaz e um adolescente foram executados a tiros, no bairro Jardim Celeste. Diogo Cleyton Neves da Silva, 24 anos, morreu no local e o menor de 16 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, dois homens chegaram a uma residência onde o rapaz e o adolescente estavam, efetuaram vários disparos e fugiram de moto. Nas duas ocorrências, os suspeitos dos assassinatos não foram identificados e as investigações são conduzidas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.