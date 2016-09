Mulher é atingida por tiros; corpo de homem é achado em Várzea Grande

Uma mulher de 26 anos ficou ferida ao ser atingida por três disparos de arma de fogo no bairro Goiabeiras, região nobre de Cuiabá, no final da tarde de ontem (20). Segundo a polícia, o crime foi cometido por uma pessoa que estava em um veículo Gol.

Até agora, Polícia Militar não conseguiu identificar nenhum suspeito. De acordo com a Polícia Civil, a moça saia de sua residência, junto com o seu namorado, dentro de um carro, quando os ocupantes do Gol pararam na rua e efetuaram vários disparos contra o casal.

Depois, os criminosos fugiram em alta velocidade. Ferida, a moça foi levada até o pronto-socorro, onde recebeu atendimento e permaneceu internada.

Informações preliminares apontam que o alvo dos disparos seria o namorado da jovem, que tem rixa com moradores do bairro Pedregal. A Polícia Civil irá abrir um inquérito para apurar as causas da tentativa de homicídio.

Outro caso

O corpo de um homem foi localizado ontem (20) pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi encontrado no Bairro da Guarita, em Várzea Grande, com seis marcas de tiros.

De acordo com as informações preliminares, por volta das 13h, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Região do Pari, próximo ao condomínio Florais da Mata.

Lá, foi encontrado o corpo de um homem com calça jeans e camisa listrada com seis perfurações de arma de fogo. Cinco dos tiros saíram e um ficou no corpo. O homem estava sem documento e ainda não foi possível identificá-lo.